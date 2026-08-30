Cristina Pardo se mofa de Iker Jiménez con el espíritu de 'La mesa' y Àngel Llàcer prepara la segunda 'Fiesta de muerte'

Semana de estrenos televisivos la que se espera a partir de mañana. Con el nuevo curso arranca además el ritmo frenético de las nuevas temporadas de los programas, pero hay una cadena que ha tomado la delantera en el prime time y tiene ya hasta tres fechas de estreno. No es otra que Antena 3, que lanza ya 'La mesa', con Cristina Pardo y 'Una fiesta de muerte', con Àngel Llàcer.

Cristina Pardo se pondrá al frente de 'La mesa' a partir del próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00 horas, tal y como informó en EXCLUSIVA YOTELE, y la periodista en su promo ya lanza una pulla directa a Iker Jiménez para jugar con el espíritu de su mesa. Pardo aparece en la promo en un plató óscuro, con luz tenue alrededor de una mesa central y con una música de misterio de fondo. Una clara declaración de intenciones que prosigue con la presentadora tomando asiento en 'La mesa' mientras con su taza golpea y con una sonrisa y cerrando los ojos trata de captar algún espíritu: "Manifiestate", dice con el dedo dando vueltas en la taza. Segundos después, Pardo abre los ojos y se dirige a cámara para terminar la pulla a Iker Jiménez: "¡Qué no! ¡Esto es Antena 3!", culmina con la fecha de estreno apareciendo en pantalla.

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La mesa del programa es uno de los elementos que definen la identidad visual y narrativa de este format vertebra las conversaciones, pero también sirve como punto de distribución de la información que se maneja en el espacio. De esta forma, la mesa se convertirá en una herramienta narrativa de ‘La Mesa’.

Cada semana, el programa tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad. Y todo bajo la premisa de que hay otra manera de hablar sobre lo que sucede.

Por eso, ‘La Mesa’ irá más allá del simple relato, buscando sentar a quienes están dentro de las noticias, realizando preguntas y escuchando para buscar lo que hay tras ellas. La información y el rigor convivirán con la conversación y la cercanía que, junto a la espontaneidad y el sentido del humor de Cristina Pardo, darán tono al programa.

Y es que ‘La Mesa’ no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, riguroso y en el que se combinarán información y entretenimiento.

Otro de los estrenos a los que Antena 3 ya ha puesto fecha es a 'Una fiesta de muerte', donde los espectadores sí podrán disfrutar del misterio, pero desde una perspectiva más cercana al entretenimiento familiar. Àngel Llàcer vuelve con la segunda entrega de este programa en el que siete famosos son invitados a una fiesta, pero uno de ellos, sin saberlo, será "asesinado". La misión del resto de famosos es investigar quién ha sido el responsable de la muerte. Para esta segunda entrega, que se emitirá el próximo sábado 5 de septiembre a las 22:00 horas, la la célebre estación del Pirineo aragonés Canfranc ha sido el escenario elegido por el programa para que Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge protagonicen este segundo episodio.

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Además, Antena 3 ha decidido no guardarse sus estrenos y en la primera semana, concretamente el jueves a las 23:00 horas también estrenará la adaptación televisiva del éxito literario de Sonsoles Ónega, 'Las hijas de la criada', con el que la presentadora de Antena 3 se llevó un polémico Premio Planeta en 2023. La serie llega al canal de Atresmedia tras su paso por Atresplayer y Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández como protagonostas. La ficción también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara en el reparto, entre otros.