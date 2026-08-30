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29/08/2026

Audiencias TV ayer: 'Malas lenguas Noche' y Jesús Citora repiten liderazgo sobre 'laSexta Xplica'

Las reposiciones de 'Atarapa un millón' controlan la noche por encima de los capítulos de 'La amiga estupenda' en TVE

'Malas Lenguas Noche' / 'laSexta Xplica'

'Malas Lenguas Noche' / 'laSexta Xplica' / LA 2 / LA SEXTA

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Redacción Yotele

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