29/08/2026
Audiencias TV ayer: 'Malas lenguas Noche' y Jesús Citora repiten liderazgo sobre 'laSexta Xplica'
Las reposiciones de 'Atarapa un millón' controlan la noche por encima de los capítulos de 'La amiga estupenda' en TVE
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PRIME TIME
Antena 3
Atrapa un millón: 9,4% y 738.000 / 9,6% y 467.000 / 9,6% y 237.000
La 1
Informe semanal: 10% y 794.000
La amiga estupenda: 8,3% y 677.000 / 7,9% y 614.000 / 10,3% y 631.000
La 2
Malas lenguas Noche: 6,4% y 397.000
Telecinco
Cine 5 estrellas: Al otro barrio: 6,4% y 493.000
Cine: Mari(dos): 4,4% y 187.000
Cuatro
First Dates: 4,6% y 357.000
El Blockbuster: Infierno azul: 6,3% y 506.000
Cine: Underwater: 5,3% y 278.000
laSexta
laSexta Xplica: 5,1% y 321.000
TARDE
Telecinco
Fiesta: 8,5% y 556.000
MAÑANA
Antena 3
La ruleta de la suerte: 20,4% y 1.316.000
La 1
D Corazón: 10,1% y 538.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.788.000
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