Audiencias TV ayer: 'Malas lenguas Noche' y Jesús Citora repiten liderazgo sobre 'laSexta Xplica'

PRIME TIME

Antena 3

Atrapa un millón: 9,4% y 738.000 / 9,6% y 467.000 / 9,6% y 237.000

La 1

Informe semanal: 10% y 794.000

La amiga estupenda: 8,3% y 677.000 / 7,9% y 614.000 / 10,3% y 631.000

La 2

Malas lenguas Noche: 6,4% y 397.000

Telecinco

Cine 5 estrellas: Al otro barrio: 6,4% y 493.000

Cine: Mari(dos): 4,4% y 187.000

Cuatro

First Dates: 4,6% y 357.000

El Blockbuster: Infierno azul: 6,3% y 506.000

Cine: Underwater: 5,3% y 278.000

laSexta

laSexta Xplica: 5,1% y 321.000

TARDE

Telecinco

Fiesta: 8,5% y 556.000

MAÑANA

Antena 3

La ruleta de la suerte: 20,4% y 1.316.000

La 1

D Corazón: 10,1% y 538.000

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INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.788.000