TVE revoluciona 'Directo al grano' y 'D Corazón' con cambio drástico de decorados e impulsa 'Mañaneros 360' con nueva identidad gráfica

Los magacines de RTVE continúan su profunda transformación para consolidar la estrategia de la cadena de cara a la temporada 2026-2027, reforzando la oferta de entretenimiento y actualidad en directo en La 1 y La 2. A continuación, detallamos las novedades principales de cada programa de cara al nuevo curso.

Directo al grano

Consolidadas sus emisiones bajo la conducción de Marta Flich y Martín Barreiro —dupla que ha otorgado a La 1 su mejor registro en la franja en siete temporadas—, el espacio moderniza su plató. Incorpora un videowall superior a los 30 metros, un set con pantalla vertical giratoria y una mesa central protagonista, manteniendo el equipo de colaboradores con nombres como Paco Lobatón e Isabel Gemio.

Malas lenguas

Estrena el lunes 31 de agosto su nueva etapa de lunes a viernes con Gonzalo Miró al frente, tras alcanzar un récord histórico del 9% en La 2 el pasado mes de agosto. El formato contará con la participación de las periodistas Esther Palomera en La 2 (17:30 horas) y Ana Hinestrosa en La 1 (19:30 horas), además de incorporar viñetas exclusivas del humor gráfico de Gallego & Rey y una renovación de grafismos. Los sábados continuará la emisión de ‘Malas lenguas noche’ con Jesús Cintora.

'Mañaneros 360'

Tras arrancar su nueva temporada con Adela González y Jesús Cintora tras liderar con contundencia el curso pasado con un incremento de 4 puntos, el programa actualizará su identidad gráfica en los próximos días.

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'D Corazón'

El espacio de crónica social presentado por Anne Igartiburu y Javi Hoyos estrenará en septiembre un plató más amplio y moderno que preserva su carácter cálido. El formato, que ha crecido 3,2 puntos en las últimas dos temporadas, sumará nuevos colaboradores a su plantel habitual y mantendrá secciones consolidadas como ‘Los archivos del corazón’ y ‘D Corazón express’.