Sarah Santaolalla denuncia el uso de su imagen con IA para crear contenidos pornográficos: "Es violencia digital y machismo virtual"

La analista y colaboradora televisiva Sarah Santaolalla ha denunciado públicamente a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) una grave situación de suplantación y manipulación digital. Con un rotundo mensaje de alerta, la abogada ha expuesto cómo determinados perfiles están utilizando su imagen sin su consentimiento para generar contenidos de índole sexual mediante el uso de inteligencia artificial.

"Hay perfiles que utilizan mis imágenes para crear vídeos e imágenes pOrn0 con inteligencia artificial. Crean contenido violento, falso, irreal y peligroso. Esto es muy serio y demasiado repugnante", reza la denuncia compartida por la colaboradora, acompañada de varias capturas que evidencian los hechos.

Noticias relacionadas

Ante esta práctica delictiva, cada vez más extendida en el entorno digital, Santaolalla ha querido poner nombre a la agresión, catalogándola de forma tajante como "violencia digital y machismo virtual". Su publicación ha generado una rápida oleada de apoyo y solidaridad por parte de usuarios, compañeras de profesión y colectivos que exigen un mayor control legal y ético sobre el uso malintencionado de las herramientas de IA generativa.