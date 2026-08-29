Reestructuración
Revolución en Mediaset: Roberto Arce abandona Noticias Cuatro para reforzar Informativos Telecinco y su hijo Diego Arce será su relevo
El grupo mueve al emblemático presentador a su cadena principal para solventar la marcha de María Casado a Canal Sur.
La división de informativos de Mediaset ejecutará de manera inminente un inesperado movimiento para resolver la marcha de María Casado de Informativos Telecinco, que tuvo lugar a principios del verano.
Roberto Arce, emblemático presentador de Noticias Cuatro, abandonará su puesto para dar el salto a Telecinco y relevar así a la presidenta de la Academia de la TV, que ha puesto rumbo a Canal Sur para presentar el talent show 'La gran audición', que le permitirá conciliar con su vida personal en Málaga.
Su relevo será Diego Arce, según adelanta la cuenta de Instagram Poco Pasa TV y ha verificado YOTELE. Se trata de un profesional de larga trayectoria en televisión, que ha trabajado tanto en programas de actualidad de TVE ('Las cosas claras'), Telemadrid ('120 minutos') y Cuatro ('En boca de todos'), como en noticiarios (Antena 3 Noticias, Infornativos Telecinco), entre otros. Y además es hijo de Roberto Arce. Actualmente formaba parte del equipo de reporteros de Noticias Cuatro, donde dará su gran salto como presentador.
De esta manera, el Roberto Arce cambia de cadena tras 15 años, en los que ha formado pareja con Marta Reyero los fines de semana, incluida la época en la que Paolo Vasile fulminó los servicios informativos y los sustituyó por una edición especial de 'Cuatro al día' con formato de noticiario.
Cabe recordar que el veterano periodista, de 60 años, comenzó su carrera profesional en Antena 3 Noticias, en 1989, siendo uno rostro fundacional de los informativos de la cadena y uno de sus grandes emblemas durante más de 22 años. En 2011, se marchó a Mediaset de manera inesperada, como fichaje de Noticias Cuatro su edición nocturna.
Tras dos temporadas, fue sustituido por Hilario Pino y enviado a una nueva división de investigación y reportajes en la cadena, de la que salió para encargarse de las ediciones de los informativos del fin de semana tras la marcha de Miguel Ángel Oliver a la secretaría de estación de comunicación del gobierno de Pedro Sánchez, en 2018.
- Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
- Christian (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
- Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
- Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
- Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
- Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
- Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
- La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades