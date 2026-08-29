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Reestructuración

Revolución en Mediaset: Roberto Arce abandona Noticias Cuatro para reforzar Informativos Telecinco y su hijo Diego Arce será su relevo

El grupo mueve al emblemático presentador a su cadena principal para solventar la marcha de María Casado a Canal Sur.

Roberto Arce y Diego Arce, trabajando en Noticias Cuatro.

Roberto Arce y Diego Arce, trabajando en Noticias Cuatro.

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Redacción Yotele

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Madrid
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La división de informativos de Mediaset ejecutará de manera inminente un inesperado movimiento para resolver la marcha de María Casado de Informativos Telecinco, que tuvo lugar a principios del verano.

Roberto Arce, emblemático presentador de Noticias Cuatro, abandonará su puesto para dar el salto a Telecinco y relevar así a la presidenta de la Academia de la TV, que ha puesto rumbo a Canal Sur para presentar el talent show 'La gran audición', que le permitirá conciliar con su vida personal en Málaga.

Su relevo será Diego Arce, según adelanta la cuenta de Instagram Poco Pasa TV y ha verificado YOTELE. Se trata de un profesional de larga trayectoria en televisión, que ha trabajado tanto en programas de actualidad de TVE ('Las cosas claras'), Telemadrid ('120 minutos') y Cuatro ('En boca de todos'), como en noticiarios (Antena 3 Noticias, Infornativos Telecinco), entre otros. Y además es hijo de Roberto Arce. Actualmente formaba parte del equipo de reporteros de Noticias Cuatro, donde dará su gran salto como presentador.

De esta manera, el Roberto Arce cambia de cadena tras 15 años, en los que ha formado pareja con Marta Reyero los fines de semana, incluida la época en la que Paolo Vasile fulminó los servicios informativos y los sustituyó por una edición especial de 'Cuatro al día' con formato de noticiario.

Cabe recordar que el veterano periodista, de 60 años, comenzó su carrera profesional en Antena 3 Noticias, en 1989, siendo uno rostro fundacional de los informativos de la cadena y uno de sus grandes emblemas durante más de 22 años. En 2011, se marchó a Mediaset de manera inesperada, como fichaje de Noticias Cuatro su edición nocturna.

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Tras dos temporadas, fue sustituido por Hilario Pino y enviado a una nueva división de investigación y reportajes en la cadena, de la que salió para encargarse de las ediciones de los informativos del fin de semana tras la marcha de Miguel Ángel Oliver a la secretaría de estación de comunicación del gobierno de Pedro Sánchez, en 2018.

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