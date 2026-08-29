La tajante defensa de Pedro García Aguado ante el adiós de 'El show de Paz': "Detrás de cada número hay personas"

Tras conocerse la cancelación definitiva de 'El show de Paz' y la inminente emisión de su último programa, Pedro García Aguado ha querido alzar la voz para poner en valor el esfuerzo humano que hay detrás de la pequeña pantalla. A través de una sentida reflexión compartida públicamente, el colaborador ha querido separar el fracaso de los datos de audiencia del trabajo diario de los profesionales.

"Las audiencias forman parte de nuestro trabajo, pero nunca deberían hacernos olvidar que detrás de cada número hay personas", señala el comunicado emitido por el exdeportista. Para Aguado, resulta fundamental no confundir la finalización de un formato con el fracaso de quienes lo han hecho posible, recordando que sacar adelante un proyecto de estas características implica "muchas horas de trabajo, ilusión, talento y muchísimas personas que se dejan la piel".

Asimismo, el colaborador ha querido personalizar su agradecimiento en la figura de la presentadora, la dirección, la productora y la propia cadena, así como en el conjunto de sus compañeros. "Ha sido un placer formar parte de este equipo y compartir este proyecto con ellos", afirma, mostrando su cara más agradecida en un momento especialmente delicado para el equipo del espacio televisivo.

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Finalmente, el televisivo ha cerrado su despedida con una firme defensa del medio y de la importancia de mantener viva la vocación de innovar, independientemente de los resultados comerciales que dicte la cuota de pantalla. "Tengo la certeza de que en televisión hay que seguir teniendo ganas de crear, de arriesgar y de intentarlo. Porque si dejamos de hacerlo por miedo a equivocarnos, dejamos también de hacer televisión", concluye.