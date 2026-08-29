'El show de Paz'
Paz Padilla rompe su silencio y afronta por primera vez la cancelación de su programa en Telecinco: "Voy a tirar una bomba nuclear"
El adiós definitivo a El show de Paz se materializará mañana en la pantalla tras una ola de ataques en redes, pero la presentadora ha preferido reaccionar desde el humor junto al director del formato antes de la despedida oficial.
A pocas horas de que se emita el último programa de 'El show de Paz', la cancelación definitiva del formato en Telecinco ha estado rodeada tanto de la tensión por los bajos datos de audiencia como del respaldo de profesionales del sector frente a las críticas y mensajes de odio vertidos en las redes sociales. Lejos de mostrarse abatida, Paz Padilla ha querido encarar la recta final del espacio tirando de ironía y humor junto a su equipo.
En las horas previas a la emisión, la presentadora compartió una historia en su cuenta de Instagram acompañada por Raúl Prieto, director del programa. En el divertido intercambio, Padilla le preguntaba a su compañero: “¿Qué dices Raúl?”. A lo que él contestaba tajante: “Hoy no hay círculo”. Entre risas, la cómica apostillaba: “Que hoy no tenemos círculo de energía que ha traído mala suerte”, rematando el director con una broma antes de entrar en plató: “Hoy no hay círculo de energía, hoy voy a tirar una bomba nuclear directamente”.
Más allá del tono distendido, la presentadora también ha querido pronunciarse sobre el abrupto final del formato, señalando que su principal objetivo siempre fue entretener y aportar bondad a los espectadores.
Este enfoque positivo y emotivo se materializó en una publicación posterior en su perfil de Instagram, donde se despidió oficialmente del proyecto con un sentido homenaje: "Gracias por todo lo que me habéis enseñado. Gracias por cada historia, por cada persona y por cada emoción compartida. Gracias por recordarme que todavía hay mucha bondad ahí fuera. Gracias por creer en la humanidad. Gracias a 'El show de Paz'".
De este modo, tanto Paz Padilla como colaboradores cercanos de la talla de Pedro García Aguado han querido cerrar esta etapa poniendo en valor el lado humano, el aprendizaje y el compañerismo por encima de la fría respuesta de los audímetros.
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