Fabiola Martínez hace balance de su paso por 'El show de Paz' y defiende a muerte a Paz Padilla: "Es auténtica y generosa, los ataque son injustos"

Telecinco tomó la decisión esta semana de precipitar el final definitivo de 'El show de Paz'. Los resultados de audiencia del magacín presentado por Paz Padilla en la franja de sobremesa de los fines de semana durante este verano, han sido insuficientes y la cadena de Mediasetha optado por cancelarlo a partir de septiembre. Este domingo 30 de agosto será el último programa.

Fabiola Martínez, una de sus colaboradoras, ha concedido una entrevista a YOTELE para hacer balance de su paso por el programa, analizar el formato, sus resultados y los lamentables comentarios de odio vertidos hacia el programa tras conocerse su final, y concretamente hacia la figura de Paz Padilla.

"Ese ataque descarnado hacia Paz Padilla es profundamente injusto. Mi experiencia personal con ella, y lo que me ha demostrado durante muchos años, es que es una persona auténtica, generosa y entregada, que ayuda de corazón y que muchas veces lo hace de forma completamente anónima", comienza diciendo la presidenta de la Fundación Kike Osborne.

Para Fabiola, su paso por 'El show de Paz' ha sido una experiencia televisiva muy gratificante: "Me siento muy afortunada de haber formado parte de él y de haber compartido con Paz y con mis compañeros experiencias muy bonitas, siempre ayudando y con un foco muy claro: dar visibilidad a situaciones y personas a las que la sociedad se lo pone muy difícil", comenta.

"Todo el equipo de Secuoya y nosotros hemos tenido muy claro desde el inicio cuál era el objetivo: ayudar y entretener. Teniendo en cuenta la trayectoria de la cadena con un público acostumbrado a cierto tipo de contenido más ácido y, si me permites, incluso corrosivo", comenta.

Y añade la dificultad de apostar por un programa con un estilo más reposado: "Era todo un reto intentar saciar esa ansia de gritos, peleas y ataques en un formato donde precisamente eso no se encontraba y atraer a un nuevo público hacia un contenido más blanco, amable y con vocación social".

"La televisión es así: dimensiona y magnifica lo bueno y lo malo, muchas veces incluso sin que exista un motivo real que lo justifique.

Y eso es precisamente lo que me produce mucha tristeza: que no se valoren las buenas intenciones y que no se sea capaz de mirar más allá de las caras visibles o representativas del programa", asegura.

Pese al tropiezo, se muestra confiada de poder volver a vivir una experiencia en las mismas condiciones en el futuro: "Ojalá se sigan dando oportunidades a este tipo de contenidos y no todo tenga que pasar necesariamente por el conflicto, la confrontación o el ruido para encontrar su espacio en televisión. Y, como dice el refrán: “Haz el bien y no mires a quién”. Me quedo con eso y nuevos amigos".

En la conversación que ha mantenido con este portal, Fabiola Martínez lanza una profunda reflexión sobre la importancia de dar visibilidad en televisión a personas vulnerables. "Hay que mirar un poco más allá. Los verdaderos protagonistas del programa eran esos héroes y heroínas anónimos que van por la vida haciendo de este mundo un lugar mejor".

"Personas humildes, fuertes y valientes que han sido homenajeadas públicamente por primera vez. Y también personas vulnerables que necesitan dejar de ser invisibles para tener una oportunidad de ser vistas, escuchadas, reconocidas y de sentir que pertenecen. Esa era la verdadera finalidad del programa", relata la venezolana.

Fabiola Martínez recalca: "Esto no va de Paz Padilla y su hermana Lola. Tampoco de Pedro García Aguado, ni de Jenni Alcoholado, ni de Roi Méndez, ni de Cristina Piaget, ni de Jimmy Castro o de Fabiola Martínez. Va de la sociedad, de quienes hacen el bien y nadie los ve. Y va también de quienes no lo tienen fácil y nadie les ayuda".

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Remata con un comentario que resume la intención que han tenido en 'El show de Paz': "Como mirar el dolor ajeno a la cara es muy duro, intentamos abordarlo con respeto, amabilidad y también con humor. Un humor que te puede gustar más, menos o incluso nada, pero sin perder nunca el foco de lo que realmente era importante: ayudar".