'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 28 de agosto: Rafael se niega a devolver el ducado y desata una nueva guerra

La 1 emite este viernes 28 de agosto, a las 17:40 horas, el capítulo 475 de 'Valle Salvaje', también disponible en Netflix. La tensión vuelve a instalarse en la casa cuando Rafael comunica que no piensa devolver todavía el ducado. Antes quiere resolver la deuda que mantiene con su tía Enriqueta, aunque su decisión amenaza con provocar graves consecuencias.

José Luis no acepta que Rafael condicione la restitución del título y decide intervenir. El enfrentamiento por el ducado empuja al patriarca a plantar cara a Enriqueta, abriendo una nueva batalla familiar en la que entran en juego el poder, el dinero y las obligaciones pendientes entre ambos.

Mientras el conflicto interno crece, la Santa Hermandad irrumpe en el Valle para localizar a Dámaso. Su llegada pone en alerta a quienes conocen hasta dónde puede llegar el fugitivo y eleva el peligro que pesa sobre todos sus habitantes.

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Hernando se apresura a hablar con el capitán Escobedo y le advierte de la amenaza a la que se enfrentan. Dámaso continúa siendo imprevisible y cualquier intento de detenerlo podría desencadenar una reacción violenta, justo cuando el Valle comienza otra guerra alrededor del ducado.