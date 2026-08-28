Primer enfrentamiento
Telecinco recupera a dos leyendas de 'Pasapalabra' para estrenar 'Rueda la letra': nombre oficial de la prueba final y a cuánto ascenderá el bote
Fran González y Lilit Manukyan serán los primeros concursantes del nuevo formato presentado por Carlos Sobera, que comenzará con 200.000 euros en juego
'Rueda la letra' ya tiene elegidos a los protagonistas de su primer duelo. Fran González y Lilit Manukyan competirán en el estreno del nuevo concurso de Telecinco, que recuperará para la cadena la conocida rueda de definiciones después de su desaparición de 'Pasapalabra'.
Fran González regresa así al formato que lo convirtió en uno de los concursantes más recordados de la televisión. El asturiano completó el Rosco en enero de 2019 tras 168 programas y consiguió un bote de 1.542.000 euros.
Su primera rival tampoco es una desconocida para los seguidores del género. Lilit Manukyan hizo historia en 2014 al convertirse en la primera ganadora del Rosco cuya lengua materna no era el castellano. Tras 85 entregas, se llevó 318.000 euros y posteriormente pasó a formar parte de 'El cazador', donde ejerció hasta hace poco como una de las expertas encargadas de derrotar a los participantes.
Una rueda con 200.000 euros
El nuevo espacio arrancará con un bote inicial de 200.000 euros, que Fran y Lilit tratarán de conquistar en la prueba definitiva. Telecinco ha decidido bautizar finalmente este juego como 'La rueda', después de haber descartado la denominación provisional utilizada durante el proceso de selección de participantes.
Carlos Sobera estará acompañado en el primer programa por Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez, que ejercerán como invitados. Producido por Telecinco junto a Bulldog TV, 'Rueda la letra' estará dirigido por Rafa Guardiola, responsable de 'Pasapalabra' durante más de una década en su anterior etapa en la cadena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
- Christian (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
- Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
- Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
- Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
- Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
- Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
- La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades