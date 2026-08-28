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Episodio 636

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 28 de agosto: Pablo se desploma y Miguel intenta salvarle

Beatriz descubre la maniobra de las dependientas y busca influir en Andrés, mientras Marta continúa desconfiando de Bianca.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Antena 3 emite este viernes 28 de agosto, a las 15:45 horas, el capítulo 636 de 'Sueños de libertad', también disponible en Disney+ y Atresplayer. La salud de Pablo provoca una situación crítica cuando la reacción alérgica le inflama la glotis y pierde el conocimiento. Miguel trata de reanimarlo mientras el resto afronta con angustia su repentino desvanecimiento.

Beatriz descubre que las trabajadoras de la tienda han ocultado los productos Brossard y comunica inmediatamente el hallazgo a Gabriel. Después se presenta en la colonia para hablar con Andrés sobre Begoña y trata de convencerlo para que vuelva a acercarse a ella, utilizando la preocupación del De La Reina en su beneficio.

Mabel mantiene las distancias con Salva incluso durante el ingreso de su padre. Él le reprocha que no le avisara y que continúe apartándolo de sus problemas, lo que desemboca en una nueva discusión. Mientras, Digna intenta tranquilizar a Marta asegurándole que Bianca no esconde malas intenciones, pero su sobrina sigue convencida de que la pintora pretende arrebatarle a Fina.

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El misterio de los robos queda finalmente resuelto cuando descubren a la responsable en la tienda, poniendo fin al conflicto que había vuelto a enfrentar a Claudia y Paula. Además, Eduardo decide hablar con Roque y ofrecerle las explicaciones pendientes sobre Federico.

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