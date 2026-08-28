Nuevo proyecto
Samantha Vallejo-Nágera cambia TVE por Antena 3: su nuevo trabajo junto a Sonsoles Ónega tras 'MasterChef'
La chef regresa a la televisión diaria con una sección propia dentro de la quinta temporada de 'Y ahora Sonsoles'.
Samantha Vallejo-Nágera ya tiene nuevo proyecto televisivo después de cerrar su prolongada etapa en 'MasterChef'. La cocinera y empresaria se incorpora al equipo de 'Y ahora Sonsoles', que estrenará su quinta temporada el próximo lunes 31 de agosto en Antena 3.
Su participación no se limitará a las tertulias del programa. Vallejo-Nágera se pondrá al frente de una sección gastronómica propia en la que ofrecerá recomendaciones sobre productos y alimentos, trucos de cocina y consejos prácticos para los espectadores. La incorporación permite al espacio ampliar sus contenidos de servicio con uno de los rostros culinarios más reconocibles de la televisión.
El fichaje llega varios meses después de su salida de 'MasterChef', donde permaneció durante trece años junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Samantha había explicado que quería recuperar tiempo para atender su empresa de catering, aunque nunca ocultó su intención de continuar vinculada a la pequeña pantalla. Durante una visita anterior a 'Y ahora Sonsoles', la propia presentadora ya planteó la posibilidad de reservarle un espacio de cocina.
Nuevo equipo para Sonsoles
Samantha no será la única novedad de la temporada. Gema López se incorpora a 'Flash', la tertulia dedicada a la crónica social, y compaginará este trabajo con su presencia en 'Espejo público'. Continuarán colaboradores como Roberto Brasero, Valeria Vegas, Teresa Bueyes, Begoña Villacís, Paloma García-Pelayo, Beatriz Cortázar, Nacho Gay, José Manuel Parada y Susana Uribarri.
'Y ahora Sonsoles' regresará tras cerrar el curso como el magacín diario más visto de las cadenas privadas, con un 10,1% de cuota y cerca de 800.000 espectadores. El formato seguirá apostando por la actualidad, las entrevistas, la investigación y los testimonios en directo, además de mantener secciones como 'Y ahora son coles', con Antonio Jimeno, y 'El lago bueno de las cosas', con Miguel Lago.
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