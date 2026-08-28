Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaRey HaraldMette MaritCeutaJubilación flexibleAvión Air CanadaChinaAlbiolOperación retornoBarcelonaEclipse lunarNepal
instagramlinkedin

Episodio 894

'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 28 de agosto: Martina y Adriano deciden separarse para siempre

Lorenzo prepara una nueva estafa contra Manuel, mientras Máximo descubre quién filtró a la prensa la noticia de su paternidad.

Avance diario de 'La promesa'

Avance diario de 'La promesa' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La 1 emite este viernes 28 de agosto, a las 18:35 horas, el capítulo 894 de 'La Promesa', también disponible en RTVE Play. Martina y Adriano comprenden que no tienen ninguna salida frente a las amenazas de Jacobo. Para evitar las graves consecuencias de su ultimátum, ambos aceptan poner fin a su relación y separarse definitivamente.

Manuel, aconsejado por Julieta, rechaza la exigencia de Ciro y se niega a licenciar su motor a más fabricantes. Ella le pide que no intervenga y le asegura que se ocupará personalmente de su marido. Cuando Ciro discute con Julieta delante del heredero, Manuel debe contenerse para respetar la promesa que le ha hecho.

La organización de la boda tampoco avanza con tranquilidad. Máximo irrumpe en una de las reuniones, pero Ángela lo expulsa inmediatamente. Leocadia y Lorenzo niegan haber revelado la paternidad de Máximo, mientras Alonso continúa buscando al responsable. Sin embargo, Máximo termina descubriendo quién filtró la información a la prensa y comunica su identidad a Leocadia.

Noticias relacionadas

Mientras Teresa y Cristóbal siguen sin resolver la crisis de las cocinas, Ricardo y Teresa son enviados allí como medida de emergencia. Por otro lado, Carlo confiesa a Samuel que piensa pedir matrimonio a María Fernández. Además, Lorenzo diseña una nueva estafa contra Manuel, todavía más peligrosa que sus anteriores maniobras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  2. Christian (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  3. Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
  4. Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
  5. Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
  6. La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades
  7. Aldana (49 años) y Martín (45 años) viven sin sueldos fijos en la montaña: 'Nosotros no llegábamos a fin de mes ni a pagar el alquiler, mucho menos soñábamos con comprar alguna vez un terreno y construir allí nuestra casa'
  8. La madre de Daniel Sancho revela que ha cortado la comunicación con su hijo por no estar de acuerdo con su línea de defensa

'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 28 de agosto: Martina y Adriano deciden separarse para siempre

'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 28 de agosto: Martina y Adriano deciden separarse para siempre

Ubon, el inadvertido destino que Tailandia busca incorporar en el mapa del turismo mundial

Ubon, el inadvertido destino que Tailandia busca incorporar en el mapa del turismo mundial

Barcelona invertirá 150 millones más en proyectos de economía azul hasta el año 2030

Barcelona invertirá 150 millones más en proyectos de economía azul hasta el año 2030

Verónica Olmos, farmacéutica: "El color del blíster es lo primero que debes revisar"

Verónica Olmos, farmacéutica: "El color del blíster es lo primero que debes revisar"

Prince vuelve a brillar diez años después con las reliquias inéditas de ‘Timeless’

Prince vuelve a brillar diez años después con las reliquias inéditas de ‘Timeless’

Ni potos ni cintas: la planta tropical que refresca el ambiente en verano y llena la casa de color

Ni potos ni cintas: la planta tropical que refresca el ambiente en verano y llena la casa de color

Real Sociedad y Celta tendrán rivales duros en la primera fase de la Europa League

Real Sociedad y Celta tendrán rivales duros en la primera fase de la Europa League

Pisarello reivindica desde China una alianza de ciudades para responder a la crisis de la vivienda y al auge de la IA

Pisarello reivindica desde China una alianza de ciudades para responder a la crisis de la vivienda y al auge de la IA