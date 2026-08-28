Episodio 894
'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 28 de agosto: Martina y Adriano deciden separarse para siempre
Lorenzo prepara una nueva estafa contra Manuel, mientras Máximo descubre quién filtró a la prensa la noticia de su paternidad.
La 1 emite este viernes 28 de agosto, a las 18:35 horas, el capítulo 894 de 'La Promesa', también disponible en RTVE Play. Martina y Adriano comprenden que no tienen ninguna salida frente a las amenazas de Jacobo. Para evitar las graves consecuencias de su ultimátum, ambos aceptan poner fin a su relación y separarse definitivamente.
Manuel, aconsejado por Julieta, rechaza la exigencia de Ciro y se niega a licenciar su motor a más fabricantes. Ella le pide que no intervenga y le asegura que se ocupará personalmente de su marido. Cuando Ciro discute con Julieta delante del heredero, Manuel debe contenerse para respetar la promesa que le ha hecho.
La organización de la boda tampoco avanza con tranquilidad. Máximo irrumpe en una de las reuniones, pero Ángela lo expulsa inmediatamente. Leocadia y Lorenzo niegan haber revelado la paternidad de Máximo, mientras Alonso continúa buscando al responsable. Sin embargo, Máximo termina descubriendo quién filtró la información a la prensa y comunica su identidad a Leocadia.
Mientras Teresa y Cristóbal siguen sin resolver la crisis de las cocinas, Ricardo y Teresa son enviados allí como medida de emergencia. Por otro lado, Carlo confiesa a Samuel que piensa pedir matrimonio a María Fernández. Además, Lorenzo diseña una nueva estafa contra Manuel, todavía más peligrosa que sus anteriores maniobras.
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