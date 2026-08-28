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'Noticias Cuatro' fulmina en audiencias a 'laSexta Noticias' con su mejor agosto histórico

Los informativos de Cuatro alcanzan sus mejores registros de la nueva etapa, con especial fortaleza en la sobremesa y durante el fin de semana.

'Noticias Cuatro' y 'laSexta Noticias'

'Noticias Cuatro' y 'laSexta Noticias' / Mediaset/Atresmedia

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Noticias Cuatro' continúa afianzando su crecimiento. Las ediciones de sobremesa y tarde reunieron en agosto una media de 472.000 espectadores y un 7,1% de cuota, igualando su mejor resultado mensual desde el regreso de los informativos. El dato permitió a Cuatro superar por segundo mes consecutivo a 'laSexta Noticias', que promedió un 6,9%.

La primera edición fue nuevamente la más competitiva. 'Noticias Cuatro 1' alcanzó un 8,7% y 569.000 espectadores, logrando su récord de share en esta nueva etapa. El espacio aventajó en 1,3 puntos a su rival directo y encadenó su cuarto mes consecutivo por delante del informativo de laSexta.

De lunes a viernes, el conjunto de las dos ediciones anotó un 6,8% y 457.000 seguidores, igualando las cuotas obtenidas en junio y julio. Además, superó a 'laSexta Noticias' entre semana por primera vez desde junio de 2012, aunque con una diferencia mínima de una décima. La edición de sobremesa elevó su resultado hasta el 8,5%, con 569.000 espectadores y una ventaja de 1,5 puntos.

Récords durante el fin de semana

Los sábados y domingos reforzaron especialmente el balance mensual. 'Noticias Cuatro Fin de Semana' promedió un 7,7% y 502.000 espectadores, su mejor cuota desde julio de 2018. El informativo aventajó en medio punto a laSexta y consiguió imponerse a su competidor por tercer mes consecutivo.

Noticias relacionadas

La edición de sobremesa del fin de semana alcanzó un 9,1% y 569.000 seguidores, su mayor share desde octubre de 2018, además de ganar a laSexta por quinto mes seguido y con un punto de ventaja. Por su parte, 'Noticias Cuatro 2 Fin de Semana' registró un 6,3% y 430.000 espectadores, superando a su rival por segunda mensualidad consecutiva, esta vez por una décima.

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