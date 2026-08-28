Jueves 27 de agosto
Audiencias TV ayer | 'Padre no hay más que uno 4' lidera la noche y 'La ruleta de la suerte' se dispara en la sobremesa
La película de Antena 3 se impone en prime time, Telecinco se queda en el 8,2% con 'El fraude' y 'De lunes a viernes' firma uno de sus mejores resultados.
Antena 3 se llevó el liderazgo del prime time con 'Padre no hay más que uno 4'. La película alcanzó un 11,1% de cuota de pantalla y reunió a una media de 638.000 espectadores.
Telecinco también apostó por el cine con 'El fraude' dentro de 'Cine 5 Estrellas'. La película congregó a 474.000 espectadores y registró un 8,2% de share.
Antena 3 también volvió a arrasar al mediodía con 'La ruleta de la suerte'. El concurso continuó creciendo hasta alcanzar un espectacular 21% de cuota y 1.492.000 espectadores.
En la tarde, 'De lunes a viernes' mejoró sus resultados en Telecinco y se convirtió en líder entre las cadenas comerciales con un 9% de share y 623.000 espectadores. El espacio consiguió además su tercera emisión más vista desde su estreno.
Por su parte, 'El Chiringuito' creció hasta un 5,3% de cuota y 189.000 espectadores, logrando también su tercer mejor dato en Energy.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 799.000 (8,1%)
Viaje al centro de la tele: 696.000 (8,4%)
Viaje al centro de la tele: 384.000 (7,2%)
Antena 3
El Hormiguero: 789.000 (8,1%)
El Peliculón “Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda”: 638.000 (11,1%)
Telecinco
First Dates: 969.000 (10%)
Cine 5 estrellas “El fraude”: 474.000 (8,2%)
laSexta
El Intermedio: 318.000 (3,2%)
El Taquillazo “El coleccionista de amantes”: 261.000 (4,5%)
Cuatro
First Dates: 299.000 (3,3%)
Viajeros Cuatro: 400.000 (4,1%)
Viajeros Cuatro: 463.000 (4,8%)
El Blockbuster “El despertar de la bestia”: 268.000 (4,4%)
La 2
Cifras y letras: 530.000 (5,3%)
El cine de La 2 “Scarlet”: 217.000 (2,7%)
LATE NIGHT
La 1
Viaje al centro de la tele: 181.000 (6,2%)
Diario América 24h: 121.000 (7%)
Antena 3
Padre no hay más que uno: La serie: 184.000 (7,1%)
Padre no hay más que uno: La serie: 112.000 (5,7%)
Telecinco
Infiltrada: 132.000 (5,4%)
laSexta
Cine “Falsa inocencia”: 101.000 (5,1%)
Cuatro
Objetivo: París: 97.000 (3,6%)
La 2
Cine “El ángel”: 45.000 (1,3%)
Festivales de verano: 16.000 (0,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 808.000 (9,8%)
Valle Salvaje: 724.000 (10,1%)
La Promesa: 864.000 (12,8%)
Malas lenguas: 711.000 (10,4%)
Aquí la Tierra: 936.000 (12,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.051.000 (12,2%)
YAS Verano: 635.000 (8,8%)
Pasapalabra: 1.257.000 (16,8%)
Telecinco
El verano se mueve: 599.000 (7,3%)
¡De lunes a viernes!: 623.000 (9%)
Allá tú: 774.000 (10,6%)
laSexta
Zapeando: 471.000 (5,4%)
Más Vale Tarde: 373.000 (5,2%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 548.000 (6,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 344.000 (5,1%)
La 2
Saber y ganar: 457.000 (5,2%)
La Vuelta: 952.000 (11,5%)
Malas lenguas: 558.000 (7,9%)
La amiga estupenda: 126.000 (1,8%)
Trivial pursuit: 242.000 (2,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 324.000 (18,7%)
Mañaneros 360: 482.000 (15,2%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 296.000 (11,5%)
Encierros San Sebastián de los Reyes: 268.000 (11,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 803.000 (16,1%)
La ruleta de la suerte: 1.492.000 (21%)
Telecinco
La mirada crítica: 213.000 (10,4%)
Vamos a ver verano: 271.000 (9,3%)
El precio justo: 586.000 (9%)
laSexta
Aruser@s: 223.000 (10,5%)
Al rojo vivo: 232.000 (6,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (1%)
El Chiringuito: 57.000 (3,1%)
En boca de todos: 274.000 (8,6%)
La 2
Stanley Tucci recorriendo Italia: 33.000 (3,3%)
La vida secreta del demonio de Tasmania: 23.000 (1,6%)
Seguridad vital 5.0: 9.000 (0,5%)
Senderos del mundo: 36.000 (1,7%)
Las rutas D’Ambrosio: 59.000 (2,2%)
Verano azul: 84.000 (2,6%)
El Cazador: 99.000 (1,8%)
El Cazador: 224.000 (2,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.072.000 (23,3%)
Telediario 1: 1.198.000 (13,5%)
Informativos Telecinco 15h: 820.000 (9,2%)
Noticias Cuatro 1: 576.000 (8,4%)
laSexta Noticias 14h: 594.000 (7,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.324.000 (14,8%)
Telediario 2: 1.104.000 (12,4%)
Informativos Telecinco 21h: 703.000 (7,9%)
laSexta Noticias 20h: 517.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 2: 350.000 (5%)
Mañana
Telediario matinal: 92.000 (14,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 162.000 (12,6%)
El Matinal: 143.000 (10,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12%), La 1 (11%), Telecinco (8,5%), Cuatro (5,5%), laSexta (5,2%), La 2 (4,5%).
Mensual: Antena 3 (12%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).
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