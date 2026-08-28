Ana Rosa ficha a uno de los máximos rivales de Pedro Sánchez dentro del PSOE como colaborador

Ana Rosa Quintana refuerza la tertulia política de su programa con una voz especialmente crítica con Pedro Sánchez. Tomás Gómez se incorpora como colaborador de 'El programa de Ana Rosa', que iniciará su nueva temporada el lunes 31 de agosto, a las 09:00 horas, con su presentadora desplazada en directo hasta Ceuta.

Gómez fue alcalde de Parla entre 1999 y 2008 y secretario general del PSOE de Madrid desde 2007 hasta 2015. En 2010 mostró su poder dentro del partido al imponerse en unas primarias a Trinidad Jiménez, la candidata apoyada por José Luis Rodríguez Zapatero. Su trayectoria política terminó abruptamente cuando Pedro Sánchez decidió destituirlo como líder regional y colocar una gestora al frente de la federación madrileña.

Ferraz justificó entonces la medida por el daño que provocaban al PSOE las informaciones sobre los sobrecostes del tranvía de Parla, aunque Gómez no estaba imputado ni directamente vinculado con ninguna ilegalidad. La investigación judicial fue archivada en 2020. Desde entonces, el antiguo dirigente socialista ha acusado a Sánchez de actuar con “autoritarismo” y ha cuestionado en varias ocasiones su liderazgo, llegando a reclamar elecciones ante los casos de corrupción que salpicaban al partido.

Losantos también llega al programa

Junto a Tomás Gómez, la mesa política incorpora a Soraya Rodríguez, exportavoz parlamentaria del PSOE y exmiembro del Parlamento Europeo, y a Isaac Blasco, subdirector de Vozpópuli. Por su parte, Federico Jiménez Losantos se sumará a 'La Firma', sección en la que participará junto a Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pedro J. Ramírez, Jorge Bustos, Joaquín Manso, Irene Tabera, Manuel Marín y Miriam González.

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El regreso del programa estará marcado por la crisis migratoria. Ana Rosa entrevistará desde Ceuta al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y estará acompañada por Rodolfo Irago, Eduardo Inda, Alejandro Requeijo y María Claver. Desde el plató de Madrid, Jano Mecha, Alberto Sotillos y Estefanía Molina abordarán el resto de la actualidad.