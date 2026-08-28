Alejandra Rubio denuncia una arriesgada persecución de la prensa: “No me merezco que pongan en peligro mi vida”

Alejandra Rubio ha recurrido a sus redes sociales para denunciar el grave incidente que asegura haber sufrido junto a Carlo Costanzia y su hijo de un año. “Estoy atacada de los nervios todavía”, comenzó explicando poco después de lo ocurrido a través de un story de Instagram. La joven, embarazada de más de ocho meses, relató que un coche de prensa persiguió al vehículo familiar mediante frenazos y acelerones.

Rubio quiso aclarar que mantiene habitualmente una buena relación con los reporteros que esperan frente a su domicilio. Sin embargo, en esta ocasión observó por el retrovisor que el conductor circulaba “de una forma súper violenta” y se acercaba peligrosamente a su coche. Carlo decidió bajarse y pedirle que se detuviera porque viajaban con un niño y una mujer embarazada, pero, según Alejandra, recibió varios insultos como respuesta.

La persecución habría continuado hasta las inmediaciones de su urbanización. Allí, un trabajador que había salido alertado por el altercado intentó cruzar la carretera y estuvo a punto de ser arrollado por el vehículo, siempre de acuerdo con el testimonio de Rubio. “Me iba el corazón a mil, con una ansiedad tremenda”, aseguró antes de explicar que llamaron a la policía.

El conductor huyó antes de que llegara la policía

Alejandra también se bajó para advertir al hombre de que estaba avisando a los agentes, momento en el que afirma que volvió a ser insultada. Carlo le pidió que regresara al coche ante el temor de que la situación empeorase. La pareja asegura que el conductor terminó marchándose antes de la llegada policial, aunque Rubio sostiene que conserva vídeos del vehículo, conoce su identidad y desconoce únicamente para qué agencia trabaja.

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La hija de Terelu Campos cerró su mensaje separando al implicado del resto de profesionales con los que trata diariamente y con los que mantiene una buena relación. Tras agradecerles su comportamiento, rechazó que la exposición pública justifique situaciones violentas: “Yo no me expongo a la violencia. Este tipo de prensa no, por favor, porque yo no me merezco que pongan en peligro mi vida y la de mi familia”.