Episodio 474
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 27 de agosto: Rosalía anuncia que se marcha para siempre
Dámaso siembra el terror antes de abandonar la Casa Pequeña, mientras Rosalía toma una decisión que podría cambiarlo todo.
La 1 emite este jueves 27 de agosto, a partir de las 17:40 horas, el capítulo 474 de 'Valle Salvaje'. La serie diaria afronta una nueva entrega marcada por una despedida inesperada y por la amenaza de Dámaso, cuyo comportamiento vuelve a generar miedo en la Casa Pequeña. Como es habitual, la ficción también puede seguirse a través de Netflix.
Dámaso protagoniza uno de los momentos de mayor tensión del episodio antes de marcharse del lugar. Su presencia consigue aterrorizar a Victoria y Mercedes, que vuelven a quedar expuestas ante él. Aunque finalmente abandona la Casa Pequeña, su salida no pone fin a la inquietud provocada por sus actos.
Mientras tanto, Rosalía decide reconocer el apoyo que ha recibido en los últimos acontecimientos. La joven agradece a Luisa y Bárbara la ayuda que le han brindado y aprovecha la conversación para pedirles disculpas por haber desconfiado de ellas. Con este gesto, trata de dejar atrás las dudas que habían condicionado su relación.
Sin embargo, Rosalía todavía guarda una noticia mucho más importante. Tras hablar con ellas, se dirige a Rafael y le comunica que ha tomado la decisión de abandonar Valle Salvaje para siempre. Su anuncio abre una nueva incógnita: ¿llevará realmente a cabo sus planes o sucederá algo que la obligue a quedarse?
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