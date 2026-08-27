Terremoto en Atresmedia: laSexta desmantela los deportes tras la marcha de Pedrerol a Mediaset y quedan reducidos a la mínima expresión

El fichaje de Josep Pedrerol por Mediaset para trasladar el éxito de 'El chiringuito' a Energy y Cuatro, junto a todo su equipo, ha provocado que Atresmedia haya tomado la decisión desmantelar prácticamente la redacción de deportes de laSexta.

En los últimos días se ha producido la salida de diferentes profesionales de la cadena especializados en actualidad deportiva. Es el caso de la veterana Carlota Reig, prácticamente en plantilla desde el principio de sus emisiones, que se ha despedido de su puesto de trabajo, tras 20 años.

A este nombre tan destacado se suman también ahora Andrea Segura y Álvaro Jiménez. Los tres profesionales de laSexta Deportes ya se han despedido de sus compañeros con un mensaje de cariño y agradecimiento, tanto a la empresa como a sus compañeros, en sus respectivas cuentas en las redes sociales.

Está cascada de salidas responde a la reestructuración de la información deportiva en las noticias de laSexta, que ha reducido su duración de manera drástica, hasta quedar reducida a la mínima expresión. De durar alrededor de media hora, los deportes han pasado a contar con tan solo 12 minutos con publicidad, que en contenido neto no supera los tres minutos escasos.

Tras estas salidas de profesionales, no se descarta que se produzcan más en el futuro. El que sigue en su puesto es José Luis Sánchez, que ha desmentido que abandone la cadena y su área de deportes en sus redes sociales, tras publicarse que no volvería más. Su respuesta no ha podido ser más aclaratoria. "Nos vemos hoy a las 21:18 horas".

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Atresmedia intentará esta temporada impulsar laSexta, tras una temporada en la que ha dejado de ser referencia informativa, en favor de TVE. Y en términos de audiencia, se ha visto superada de manera sistemática por Cuatro, la cadena con la que compite frente a frente.