'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 27 de agosto: Pablo sufre una grave reacción alérgica

'Sueños de libertad' emite este jueves 27 de agosto su capítulo 635 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, vuelve a poner el foco en el delicado estado de Pablo, mientras Begoña se queda a solas con Andrés y Marta planta cara a Gabriel en la guerra de los perfumes.

Andrés aparece por sorpresa en casa de Begoña después de verla discutir con Gabriel. Beatriz aprovecha la ocasión y se lleva a Julia para dejarles solos. El De La Reina se preocupa por su cuñada, pero Begoña le confiesa una sospecha cada vez más firme: está convencida de que Gabriel es el responsable del deterioro de Pablo.

La situación emocional de Begoña se complica todavía más cuando Beatriz la encuentra hundida en la cama y vuelve a animarla a luchar por Andrés. La enfermera llega a escribir una carta de amor en la que confiesa sus verdaderos sentimientos, aunque finalmente decide destruirla antes de que llegue a su destinatario.

En el hospital, Miguel consulta con un antiguo compañero de facultad el diagnóstico de su padre y recibe una respuesta muy dura. La operación será complicada, existe riesgo de que no salga bien y, si se confirma una posible metástasis, las probabilidades de supervivencia serían mínimas. Claudia intenta acompañarlo en el dispensario, pero Miguel, desbordado, le pide que le deje solo.

Mientras tanto, Marta decide actuar contra la maniobra de Gabriel para favorecer los productos Brossard. Con la ayuda de Claudia y Valentina, pone en marcha un plan para frenar la venta de los perfumes franceses y reforzar los De La Reina, aunque eso pueda abrir una nueva guerra con su primo.

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La tensión también se dispara en la cantina. Claudia y Tasio discuten por las acusaciones contra Paula en el asunto de los robos, y Salva termina enterándose de un secreto inesperado: Tasio ha retomado su relación con Paula. El capítulo termina con un nuevo susto en el hospital, cuando Pablo sufre una fuerte reacción alérgica a la morfina y no puede respirar.