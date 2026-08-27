Hará doblete
Sonsoles Ónega ficha a Gema López para las tardes de Antena 3 tras la cancelación de la sección de corazón en 'Espejo Público'
La periodista seguirá también trabajando con Susanna Griso en las mañanas de la cadena de Atresmedia.
Gema López tiene nuevo trabajo en Antena 3. La periodista ha fichado por 'Y ahora Sonsoles', según adelanta El televisero y ha verificado YOTELE. El magacín vespertino presentado por Sonsoles Ónega arranca su cuarta temporada el próximo lunes.
De esta manera, López competirá con Lydia Lozano, Terelu Campos y Rosa Benito, las que durante años fueron sus compañeras en 'Sálvame' y que actualmente colaboran en 'De lunes a viernes’, que previsiblemente se mantendrá en la parrilla de Telecinco el próximo otoño.
La incorporación de Gema López a 'Y ahora Sonsoles' se produce coincidiendo que 'Espejo Público', el espacio matinal de Antena 3 ha echado el cierre al tramo dedicado a la prensa del corazón.
No obstante, la comunicadora no dejará el magacín presentado por Susanna Griso, en el que seguirá ejerciendo como copresentadora en temas de actualidad durante su segundo tramo, además de atender puntualmente noticias sobre los famosos cuando sea estrictamente necesario.
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