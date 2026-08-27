Episodio 893
'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 27 de agosto: Manuel confiesa a Julieta que está enamorado de ella
Jacobo vuelve a amenazar a Martina, mientras Pía se plantea revelar a Curro la verdad sobre la muerte de Jana.
La 1 emite este jueves 27 de agosto, a las 18:35 horas, el capítulo 893 de 'La Promesa', que también puede verse en RTVE Play. Curro insiste en que Pía sea su madrina, provocando que el ama de llaves vuelva a plantearse si ha llegado el momento de contarle todo lo que sabe sobre la muerte de Jana.
Mientras tanto, Ricardo y Carlo se enfrentan a Julio por llevar a las cocineras al límite, aunque Tomasa interviene y consigue frenar la discusión. Lorenzo, por su parte, anima a Ciro a presionar a Manuel utilizando a Julieta. Sin embargo, ella es consciente de sus intenciones y, después de volver a discutir con su marido, pide al heredero que no ceda ante sus exigencias.
La relación entre Manuel y Julieta da un nuevo paso cuando él le cuenta lo ocurrido durante su última visita a la tumba de Jana. Allí reconoció ante su esposa fallecida que está enamorado de Julieta, una confesión que puede cambiar definitivamente el vínculo que mantienen.
Por otro lado, Jacobo amenaza de nuevo a Martina con acusarla de haberle sido infiel si decide hablar, mientras ella y Adriano continúan a su merced. Además, Alonso convence a Leocadia para adelantar la boda y Máximo se ofrece a colaborar en los preparativos. Aunque Leocadia y Curro apoyan su participación, Ángela se niega a aceptarla.
Suscríbete para seguir leyendo
- El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
- Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
- El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
- El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido
- La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
- Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta