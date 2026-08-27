'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 27 de agosto: Manuel confiesa a Julieta que está enamorado de ella

La 1 emite este jueves 27 de agosto, a las 18:35 horas, el capítulo 893 de 'La Promesa', que también puede verse en RTVE Play. Curro insiste en que Pía sea su madrina, provocando que el ama de llaves vuelva a plantearse si ha llegado el momento de contarle todo lo que sabe sobre la muerte de Jana.

Mientras tanto, Ricardo y Carlo se enfrentan a Julio por llevar a las cocineras al límite, aunque Tomasa interviene y consigue frenar la discusión. Lorenzo, por su parte, anima a Ciro a presionar a Manuel utilizando a Julieta. Sin embargo, ella es consciente de sus intenciones y, después de volver a discutir con su marido, pide al heredero que no ceda ante sus exigencias.

La relación entre Manuel y Julieta da un nuevo paso cuando él le cuenta lo ocurrido durante su última visita a la tumba de Jana. Allí reconoció ante su esposa fallecida que está enamorado de Julieta, una confesión que puede cambiar definitivamente el vínculo que mantienen.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Jacobo amenaza de nuevo a Martina con acusarla de haberle sido infiel si decide hablar, mientras ella y Adriano continúan a su merced. Además, Alonso convence a Leocadia para adelantar la boda y Máximo se ofrece a colaborar en los preparativos. Aunque Leocadia y Curro apoyan su participación, Ángela se niega a aceptarla.