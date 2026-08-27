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Episodio 893

'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 27 de agosto: Manuel confiesa a Julieta que está enamorado de ella

Jacobo vuelve a amenazar a Martina, mientras Pía se plantea revelar a Curro la verdad sobre la muerte de Jana.

Avance diario de 'La promesa'

Avance diario de 'La promesa' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La 1 emite este jueves 27 de agosto, a las 18:35 horas, el capítulo 893 de 'La Promesa', que también puede verse en RTVE Play. Curro insiste en que Pía sea su madrina, provocando que el ama de llaves vuelva a plantearse si ha llegado el momento de contarle todo lo que sabe sobre la muerte de Jana.

Mientras tanto, Ricardo y Carlo se enfrentan a Julio por llevar a las cocineras al límite, aunque Tomasa interviene y consigue frenar la discusión. Lorenzo, por su parte, anima a Ciro a presionar a Manuel utilizando a Julieta. Sin embargo, ella es consciente de sus intenciones y, después de volver a discutir con su marido, pide al heredero que no ceda ante sus exigencias.

La relación entre Manuel y Julieta da un nuevo paso cuando él le cuenta lo ocurrido durante su última visita a la tumba de Jana. Allí reconoció ante su esposa fallecida que está enamorado de Julieta, una confesión que puede cambiar definitivamente el vínculo que mantienen.

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Por otro lado, Jacobo amenaza de nuevo a Martina con acusarla de haberle sido infiel si decide hablar, mientras ella y Adriano continúan a su merced. Además, Alonso convence a Leocadia para adelantar la boda y Máximo se ofrece a colaborar en los preparativos. Aunque Leocadia y Curro apoyan su participación, Ángela se niega a aceptarla.

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