Movimiento televisivo
Marta Gómez Montero abandona las mañanas de TVE con Cintora tras el "prefiero comer mierda" y se va a la competencia
La periodista se incorpora como analista política a 'Espejo público', que estrenará temporada el próximo lunes con Susanna Griso desde Ceuta.
Marta Gómez Montero cambia TVE por Antena 3. La periodista figura entre las nuevas incorporaciones de 'Espejo público', donde participará como analista política durante la próxima temporada. Su fichaje llega semanas después del controvertido enfrentamiento que protagonizó con Jesús Cintora en 'Malas lenguas noche'.
El incidente ocurrió durante un debate sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo acerca del absentismo laboral. Cuando Cintora le concedió la palabra, Gómez Montero se negó a intervenir y estalló entre lágrimas: “No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo por pagar las facturas y por mis hijos”. Antes de abandonar el plató, recurrió a 'El coronel no tiene quien le escriba' para sentenciar: “Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”.
Cintora se disculpó posteriormente tanto en privado como públicamente y le dejó abiertas las puertas del programa. La periodista regresó dos días después, se dio la mano con el presentador y aseguró que se encontraba “tranquila y reconfortada”. “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”, explicó entonces, descartando que el desencuentro hubiera sido preparado para generar audiencia.
Rumbo a Antena 3
Ahora, Gómez Montero se incorpora al tramo informativo de 'Espejo público', presentado por Susanna Griso. Compartirá análisis con otros fichajes como Eva Baroja, Jorge Freire y el juez Jesús Villegas.
La nueva temporada comenzará el lunes 31 de agosto desde Ceuta, donde Griso abordará la crisis migratoria y entrevistará al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El movimiento sitúa a Gómez Montero en la competencia directa de TVE justo cuando Jesús Cintora salta a las mañanas de La 1 para presentar 'Mañaneros 360' junto a Adela González.
Suscríbete para seguir leyendo
- El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
- Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
- El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
- El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido
- La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
- Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta