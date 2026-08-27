'Maestros de la Costura Celebrity 2' encuentra a su ganadora, que dona los 50.000 euros a las víctimas de la DANA

Beatriz Luengo se ha convertido en la ganadora de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'. La artista, que durante toda la edición ha demostrado su faceta más metódica, creativa y perseverante, se llevó el maniquí de cristal tras imponerse a Silvia Marty en un duelo final de alto nivel. Además, decidió donar los 50.000 euros del premio a Oxfam Intermón para ayudar a las víctimas de la DANA en Valencia.

La final enfrentó a dos propuestas muy personales. Beatriz presentó un vestido negro de fiesta confeccionado en crepé de seda y guipur, con plumas, lazos, flores artesanales y una abertura lateral. Silvia, por su parte, apostó por un diseño inspirado en la danza contemporánea y el cine, con godets de gasa y unos tirantes de cadenas metálicas rematados con una perla en el coxis.

Un vestido sobre sus miedos

La propuesta de Beatriz partía de una idea muy íntima: transformar la “nube negra” de inseguridad que, según ella, la acompañó durante parte del concurso. La artista explicó que el programa le ayudó a detectar sus miedos cuando no controla algo y a liberarse de ellos. “Me voy de este programa sabiendo un poquito más de costura, pero también sintiéndome más libre”, reconoció durante la valoración final.

Cada elemento del vestido tenía un significado. El escote simbolizaba soltar una carga, las flores bordadas representaban el apoyo de sus compañeros y la abertura de la falda, adornada con plumas, evocaba la libertad. En la etiqueta, Beatriz bordó además un mensaje para sus hijos: “¿Y si sí?”, un mantra con el que quiso recordarles que los sueños pueden cumplirse.

El jurado destacó el trabajo artesanal de la ganadora. Lorenzo Caprile valoró la elección del tejido, la proporción del diseño y la ejecución de la cremallera, aunque señaló que le faltó tiempo para pulir la abertura. María Escoté subrayó la evolución de Beatriz en el taller y el trabajo manual de las flores de guipur. La invitada María Fernández Miranda llegó a definir el diseño como un posible “vestido de la venganza”, en referencia al icónico modelo de Lady Di.

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Silvia Marty también recibió grandes elogios por un vestido que reflejaba su esencia: elegante, sensual y con tejidos muy delicados. La subcampeona reconoció que se sentía orgullosa no solo de haber llegado hasta la final, sino de cómo lo había hecho. Su propuesta fue comparada con el vestido de novia de Carolyn Bessette, aunque la dificultad técnica de los materiales dejó pequeñas imperfecciones. En una final decidida por detalles, Beatriz Luengo terminó imponiéndose y cerró su paso por el talent con una victoria cargada de significado.