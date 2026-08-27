Cambio de cadena
Luján Argüelles, fichaje bomba de La Séptima: abandona Mediaset para presentar un magacín de actualidad y entretenimiento en el fin de semana
La presentadora abandona Mediaset para ponerse al frente de una de las grandes apuestas de la nueva cadena de televisión nacional, que arranca el 5 de noviembre.
La Séptima vuelve a dar un golpe encima de la mesa con un fichaje de impacto. La cadena liderada por José Miguel Contreras ha cerrado el fichaje de Luján Argüelles, que se pondrá al frente de un magacín que mezclará actualidad y entretenimiento.
Según ha conocido YOTELE, abarcará el final de la mañana y el primer tramo de la sobremesa y emitirá justo antes de 'Fuera de control', el espacio vespertino que presentarán Alba Carrillo y Marta Màrquez.
De esta manera, Luján Argüelles vuelve a sus orígenes, ya que antes de triunfar en Cuatro con concursos como 'Password' y dating shows como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' se curtió en Onda Cero, en las mañanas de la cadena como mano derecha de Carlos Herrera, siendo su sustituta durante sus ausencias, además de presentar 'A ver si te atreves', su propio formato en las noches.
Con su inesperado fichaje por La Séptima, la comunicadora asturiana se desliga de Mediaset, grupo con el que ha estado vinculada en los últimos años a través de programas como '¡Vaya vacaciones!', el regreso de '¿QQCCMH'? o este verano 'El camino de la verdad', del que además fue creadora y productora ejecutiva.
Con esta nueva incorporación, la nueva televisión nacional, que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, arma una potente propuesta audiovisual, con nombres de primer nivel como Javier Ruiz (además director de la cadena), Rocío Delgado y Héctor de Miguel, entre otros.
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