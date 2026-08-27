Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalCeutaEclipse lunarSorteo ChampionsFarmear auraRey HaraldMigrantesSilvia OrriolsMatrimonio CulleraGirona
instagramlinkedin

Gala internacional

Jesús Vázquez presentará los Premios Juventud en RTVE con el esperado debut de La Oreja de Van Gogh

La banda actuará con Amaia Montero y recibirá un reconocimiento por su compromiso social en la primera edición europea de los galardones.

La Oreja de Van Gogh y Jesús Vázquez

La Oreja de Van Gogh y Jesús Vázquez / Redes/RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jesús Vázquez suma un nuevo gran directo a su trayectoria televisiva. El presentador conducirá la 23ª edición de los Premios Juventud, que se celebrará el jueves 3 de septiembre en el auditorio de Starlite Marbella. Será la primera vez que la gala abandone el continente americano y llegue a Europa gracias a una alianza entre RTVE, TelevisaUnivision y Starlite.

El gallego compartirá la conducción con Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, dos rostros habituales de la televisión latina. RTVE emitirá la ceremonia en España, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Antes de la entrega tendrá lugar la tradicional 'Noche de Estrellas', con alfombra roja, entrevistas, actuaciones y acceso a los preparativos.

Uno de los grandes reclamos será el debut de La Oreja de Van Gogh en los Premios Juventud. En pleno regreso de Amaia Montero y coincidiendo con sus 30 años de trayectoria, la banda interpretará 'Rosas' y será distinguida como Agente de Cambio por su implicación en distintas causas sociales. Entre ellas figura su participación en 'Guitarras Solidarias', una iniciativa destinada a ayudar a las familias afectadas por la DANA de 2025.

Una noche clave para el grupo

La formación donostiarra llegará además con dos nominaciones: Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Euro-Song por 'Todos estamos bailando la misma canción'. Su actuación se integrará en un cartel que también incluye a Manuel Carrasco, Ana Mena, Quevedo, Marc Anthony, Morat, Camilo, Farruko, Eladio Carrión, Christian Nodal, Juan Magán, Wisin y Yandel, entre otros artistas.

Noticias relacionadas

La gala reconocerá igualmente como Agentes de Cambio a Antonio Banderas, Marc Anthony y Yandel. El actor malagueño será homenajeado por el trabajo social y educativo que desarrolla mediante la Fundación Lágrimas y Favores. De esta forma, los Premios Juventud desembarcarán en España combinando música latina, figuras nacionales y el regreso de Jesús Vázquez a una gala internacional retransmitida por RTVE.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
  2. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  3. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
  4. El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
  5. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  6. Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido
  7. La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
  8. Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta

Tiempo en Catalunya mañana viernes 28 de agosto: la alerta por calor nocturno precede a un día más soleado y con temperaturas máximas a la baja

Tiempo en Catalunya mañana viernes 28 de agosto: la alerta por calor nocturno precede a un día más soleado y con temperaturas máximas a la baja

Jesús Vázquez presentará los Premios Juventud en RTVE con el esperado debut de La Oreja de Van Gogh

Jesús Vázquez presentará los Premios Juventud en RTVE con el esperado debut de La Oreja de Van Gogh

Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

Barcelona Activa ofrece un nuevo programa de formación y empleo para jóvenes de 16 a 25 años

Barcelona Activa ofrece un nuevo programa de formación y empleo para jóvenes de 16 a 25 años

Encontrado muerto en Martorell un depredador sexual que debía ser juzgado por violar a su hija

Encontrado muerto en Martorell un depredador sexual que debía ser juzgado por violar a su hija

L’Hospitalet moviliza 10,5 millones de euros para dar continuidad a su modelo de escuela municipal de música

L’Hospitalet moviliza 10,5 millones de euros para dar continuidad a su modelo de escuela municipal de música

Aznar, sobre Ceuta: "La soberanía nacional no tiene vacaciones"

Aznar, sobre Ceuta: "La soberanía nacional no tiene vacaciones"

Muere Ratko Mladic, el "carnicero de Bosnia", cumplía cadena perpetua por crímenes de guerra