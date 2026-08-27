Jesús Vázquez presentará los Premios Juventud en RTVE con el esperado debut de La Oreja de Van Gogh

Jesús Vázquez suma un nuevo gran directo a su trayectoria televisiva. El presentador conducirá la 23ª edición de los Premios Juventud, que se celebrará el jueves 3 de septiembre en el auditorio de Starlite Marbella. Será la primera vez que la gala abandone el continente americano y llegue a Europa gracias a una alianza entre RTVE, TelevisaUnivision y Starlite.

El gallego compartirá la conducción con Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, dos rostros habituales de la televisión latina. RTVE emitirá la ceremonia en España, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Antes de la entrega tendrá lugar la tradicional 'Noche de Estrellas', con alfombra roja, entrevistas, actuaciones y acceso a los preparativos.

Uno de los grandes reclamos será el debut de La Oreja de Van Gogh en los Premios Juventud. En pleno regreso de Amaia Montero y coincidiendo con sus 30 años de trayectoria, la banda interpretará 'Rosas' y será distinguida como Agente de Cambio por su implicación en distintas causas sociales. Entre ellas figura su participación en 'Guitarras Solidarias', una iniciativa destinada a ayudar a las familias afectadas por la DANA de 2025.

Una noche clave para el grupo

La formación donostiarra llegará además con dos nominaciones: Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Euro-Song por 'Todos estamos bailando la misma canción'. Su actuación se integrará en un cartel que también incluye a Manuel Carrasco, Ana Mena, Quevedo, Marc Anthony, Morat, Camilo, Farruko, Eladio Carrión, Christian Nodal, Juan Magán, Wisin y Yandel, entre otros artistas.

Noticias relacionadas

La gala reconocerá igualmente como Agentes de Cambio a Antonio Banderas, Marc Anthony y Yandel. El actor malagueño será homenajeado por el trabajo social y educativo que desarrolla mediante la Fundación Lágrimas y Favores. De esta forma, los Premios Juventud desembarcarán en España combinando música latina, figuras nacionales y el regreso de Jesús Vázquez a una gala internacional retransmitida por RTVE.