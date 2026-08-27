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Miércoles 26 de agosto

Audiencias TV ayer | 'Maestros de la Costura Celebrity' se despide líder y 'First Dates' supera el millón en Telecinco

La final del talent de La 1 se impone en prime time, Telecinco destaca en el access y 'La ruleta de la suerte' continúa intratable en Antena 3.

'Maestros de la costura Celebrity' y 'First dates'

'Maestros de la costura Celebrity' y 'First dates' / RTVE/Telecinco

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Maestros de la Costura Celebrity' cerró temporada liderando su franja. La final del talent show de La 1 conquistó a 521.000 espectadores y alcanzó un 9,4% de cuota de pantalla en prime time.

Por detrás quedó '¡Salta!' en Antena 3. El concurso de Manel Fuentes reunió a 494.000 espectadores y anotó un 7,6% de share, casi dos puntos por debajo de la oferta de La 1.

Telecinco volvió a encontrar uno de sus mejores resultados de la jornada en 'First Dates'. El programa de citas destacó en el access prime time al superar la barrera del millón con 1.034.000 espectadores y un 10,8% de cuota.

La mañana volvió a dejar buenos resultados para Cuatro. 'En boca de todos' creció hasta alcanzar un 9,1% de share y 285.000 espectadores. Antena 3, por su parte, continuó arrasando al mediodía con 'La ruleta de la suerte', líder absoluto con un 19,3% y 1.398.000 espectadores.

También mejoró 'Allá tú' en las tardes de Telecinco. El concurso alcanzó un 9,3% de cuota de pantalla y congregó a 672.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 720.000 (7,3%)

Viaje al centro de la tele: 756.000 (7,8%)

Maestros de la costura Celebrity: 521.000 (9,4%)

Antena 3

El Hormiguero: 711.000 (7,3%)

¡Salta!: 494.000 (7,6%)

Telecinco

First Dates: 1.034.000 (10,8%)

Cine 5 estrellas “Como locos... a por el oro”: 441.000 (7,6%)

laSexta

El Intermedio: 303.000 (3,1%)

#Caso: 269.000 (3,6%)

Cuatro

First Dates: 361.000 (4%)

Viajeros Cuatro: 473.000 (4,9%)

La 2

Cifras y letras: 630.000 (6,5%)

Documaster: 283.000 (3,5%)

LATE NIGHT

La 1

Maestros de la costura Celebrity: 111.000 (6%)

Antena 3

¡Salta!: 223.000 (8,6%)

Telecinco

Infiltrada: 146.000 (5,7%)

laSexta

#Caso: 297.000 (6,5%)

#Caso: 183.000 (7,2%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 99.000 (4,6%)

La 2

Documentos TV: 104.000 (2,3%)

Canal du Midi, un patrimonio al descubierto: 45.000 (1,7%)

Festivales de verano: 25.000 (1,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 896.000 (10,9%)

Valle Salvaje: 736.000 (10,3%)

La Promesa: 803.000 (12,1%)

Malas lenguas: 725.000 (10,6%)

Aquí la Tierra: 900.000 (11,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.124.000 (13,3%)

YAS Verano: 692.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.355.000 (18,2%)

Telecinco

El verano se mueve: 528.000 (6,5%)

¡De lunes a viernes!: 545.000 (8%)

Allá tú: 672.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 491.000 (5,7%)

Más Vale Tarde: 445.000 (6,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 513.000 (6,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 352.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 407.000 (4,6%)

La Vuelta: 671.000 (8,2%)

Malas lenguas: 471.000 (6,8%)

La amiga estupenda: 104.000 (1,5%)

Trivial pursuit: 256.000 (3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 349.000 (22,7%)

Mañaneros 360: 459.000 (14,8%)

Mañaneros 360: 901.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 264.000 (10,7%)

Encierros San Sebastián de los Reyes: 248.000 (11%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 729.000 (14,8%)

La ruleta de la suerte: 1.398.000 (19,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 199.000 (10,8%)

Vamos a ver verano: 288.000 (10,2%)

El precio justo: 563.000 (8,6%)

laSexta

Aruser@s: 252.000 (13%)

Al rojo vivo: 247.000 (6,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,7%)

El Chiringuito: 29.000 (1,8%)

En boca de todos: 285.000 (9,1%)

La 2

Italia, el último territorio salvaje: 13.000 (1,3%)

Página2: 20.000 (1,5%)

Seguridad vital 5.0: 24.000 (1,4%)

Senderos del mundo: 37.000 (1,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 29.000 (1,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 96.000 (3,6%)

Verano azul: 131.000 (3,8%)

El Cazador: 90.000 (1,7%)

El Cazador: 176.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.941.000 (21,7%)

Telediario 1: 1.246.000 (13,9%)

Informativos Telecinco 15h: 851.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 619.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 567.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.495.000 (16,7%)

Telediario 2: 1.036.000 (11,7%)

laSexta Noticias 20h: 554.000 (7,8%)

Informativos Telecinco 21h: 614.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 397.000 (5,6%)

Mañana

Telediario matinal: 105.000 (20,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 167.000 (15,3%)

El Matinal: 101.000 (8,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,7%), Cuatro (5,5%), La 2 (4,3%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).

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