Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalCeutaMigrantesBarça-AthleticSilvia OrriolsEclipse lunarSorteo ChampionsRey HaraldMatrimonio CulleraJavier Bardem
instagramlinkedin

Fin de una era

Antoni Daimiel deja Movistar Plus+ tras 36 años: el inesperado final de una etapa histórica

El periodista deportivo pone fin a una vinculación iniciada con el nacimiento de Canal+ después de perder primero la NBA y quedarse ahora sin las retransmisiones de la multicámara.

Antoni Daimiel, periodista de Movistar Plus+

Antoni Daimiel, periodista de Movistar Plus+ / Movistar Plus+

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Antoni Daimiel afronta por primera vez su futuro profesional fuera de la compañía en la que comenzó a trabajar con apenas 20 años. El periodista ha confirmado este jueves su salida mediante una cadena de mensajes en X: “He dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990”.

El comunicador ha evitado cualquier reproche y ha centrado su despedida en el agradecimiento. “Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar”, ha reconocido. También ha definido la plataforma como “un hogar más que una casa” y ha recordado que recibió “mucha confianza y apoyo” en los momentos en los que más los necesitaba.

Daimiel no ha explicado qué ha provocado exactamente su marcha, limitándose a señalar que “las circunstancias han propiciado esta separación”. “No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)”, ha bromeado.

Su futuro profesional

Aunque todavía no tiene un nuevo destino, Daimiel deja claro que su salida no supone una retirada: “Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré”. Además, anticipa que podría mostrarse “caprichoso y caro” a la hora de escoger sus próximas aventuras profesionales.

Noticias relacionadas

Su marcha llega un año después de que Movistar Plus+ perdiera la NBA, competición que comentó durante tres décadas, y tras una última etapa narrando LaLiga junto a Guille Giménez en la señal multicámara. La plataforma también se ha despedido públicamente: “La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel”, ha señalado antes de agradecerle su talento y recuperar una frase de Andrés Montes: “Gracias por hacernos la vida más maravillosa”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
  2. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  3. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
  4. El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
  5. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  6. Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido
  7. La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar 'tarde' y fuerzan sus explicaciones en el Congreso
  8. Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta

Sira Rego, sobre Ceuta: “No vamos a aceptar deportaciones masivas de niños y niñas”

Sira Rego, sobre Ceuta: “No vamos a aceptar deportaciones masivas de niños y niñas”

¿Tu perro rechaza el pienso? El truco de un experto que puede hacer que vuelva a comerlo

¿Tu perro rechaza el pienso? El truco de un experto que puede hacer que vuelva a comerlo

Los Mossos y los Agentes Rurales investigan si un detenido por quemar contenedores en Nou Barris está detrás del incendio de Collserola

Los Mossos y los Agentes Rurales investigan si un detenido por quemar contenedores en Nou Barris está detrás del incendio de Collserola

Vuelta al cole con hijos neurodivergentes: las claves para hacer más fácil el regreso a las aulas

Vuelta al cole con hijos neurodivergentes: las claves para hacer más fácil el regreso a las aulas

Detenido un hombre en Tortosa por robar cadenas de oro a personas de edad avanzada

Detenido un hombre en Tortosa por robar cadenas de oro a personas de edad avanzada

Las gasolineras amplían la batalla de los descuentos más allá de la ‘operación retorno’ por la escalada de precios

Las gasolineras amplían la batalla de los descuentos más allá de la ‘operación retorno’ por la escalada de precios

La exmujer de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, publica una novela sobre un Estados Unidos bajo el fascismo

La exmujer de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, publica una novela sobre un Estados Unidos bajo el fascismo

Tarragona reconoce a los portants de los Gegants Moros y los Negritos como Perpetuadors de Santa Tecla 2026

Tarragona reconoce a los portants de los Gegants Moros y los Negritos como Perpetuadors de Santa Tecla 2026