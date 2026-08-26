Tini Stoessel se enfrenta a su padre y estalla un escándalo millonario en Argentina tras una auditoría

Tini Stoessel se ha convertido en el centro de una fuerte controversia en Argentina después de que trascendiera que habría encargado una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y de su carrera artística. El foco está puesto en su padre, Alejandro Stoessel, que durante unos 15 años ejerció como representante de la artista y estuvo al frente de la estructura empresarial vinculada a sus contratos, su imagen y sus ingresos profesionales.

La revisión se habría iniciado después del final del vínculo contractual entre padre e hija. El informe señala que los derechos económicos derivados de la carrera de Tini, protagonista durante años de la telenovela de Disney Channel 'Violetta', y de su imagen estarían en sociedades de las que ella no sería propietaria ni tendría control. La misma información apunta a que Alejandro Stoessel figuraría como beneficiario de las utilidades de esas compañías, mientras la cantante no tendría participación accionaria ni acceso pleno a las cuentas vinculadas a su actividad.

El origen de la polémica

La polémica creció tras las informaciones difundidas en programas argentinos como 'Primicias Ya', donde los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura hablaron de una cifra en disputa que rondaría los 70 millones de dólares. La auditoría habría revisado sociedades relacionadas con la actividad artística de Tini en las que su padre figura como titular o socio principal, así como posibles contratos vinculados a campañas, discos y derechos de imagen.

El caso también se ha relacionado con los preparativos de boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Según la versión difundida en Argentina, el conflicto habría ganado fuerza cuando Alejandro Stoessel habría sugerido ordenar los bienes antes del matrimonio, lo que habría derivado en la petición de incorporar un administrador externo para revisar sus cuentas.

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Desde el entorno de Alejandro Stoessel han intentado rebajar la tensión. En el programa de televisión 'LAM', la colaboradora Pilar Smith trasladó la versión de un allegado del productor, según la cual Tini estaría “ordenando todo su patrimonio para la boda” y no existiría un reclamo contra su padre. Esa misma fuente sostuvo que no habría conflicto familiar, sino una transición profesional, y que Alejandro considera que se han producido “malas interpretaciones” en los medios.