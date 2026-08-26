Telecinco deja fuera de juego a Joaquín Prat, que por el momento no vuelve a las mañanas ni se le espera en las tardes

Telecinco ya tiene fecha para recuperar su programación habitual de mañana tras el verano. La cadena ha confirmado que el próximo 31 de agosto volverán 'La mirada crítica', con Ana Terradillos; 'El programa de Ana Rosa', con Ana Rosa Quintana; 'Vamos a ver', con Patricia Pardo; y 'El precio justo', con Carlos Sobera. Un anuncio que deja una ausencia llamativa: Joaquín Prat no aparece en la nueva parrilla matinal.

El movimiento despeja una de las posibilidades que se habían puesto sobre la mesa en las últimas semanas. Tras las dudas sobre la continuidad de 'El tiempo justo', se había especulado con que Prat pudiera regresar a las mañanas, una franja en la que ya fue uno de los rostros principales de Telecinco. Sin embargo, la recuperación del bloque habitual deja ese camino cerrado, al menos por el momento.

Solo cabría la posibilidad de que Prat, que sigue en su baja de paternidad hasta el próximo 7 de septiembre, fuera anunciado a posteriori para incorporarse a alguno de los programas de este parrilla matinal del canal principal de Mediaset.

Sin hueco claro por la tarde

La situación tampoco parece más sencilla en la tarde. Aunque Telecinco no ha comunicado oficialmente que 'El tiempo justo' quede cancelado, el regreso del curso deja muy poco margen para su vuelta. La cadena ha probado este verano 'De lunes a viernes', mantiene la baza de 'Allá tú', prepara el desembarco de 'Rueda la letra' y también cuenta con el regreso de 'El diario de Jorge'.

Con esa combinación, el encaje del programa de Joaquín Prat resulta cada vez más complicado. 'El tiempo justo' consiguió unos datos correctos de audiencia y, aunque Mediaset no ha cerrado públicamente su futuro, la nueva estructura de la parrilla apunta a que el presentador no tiene sitio ni en las mañanas ni en las tardes de lunes a viernes.

La incógnita pasa ahora por saber qué plan guarda Telecinco para uno de sus comunicadores más reconocibles. Hace unos días, YOTELE avanzó que la cadena trabaja en un nuevo espacio de crónica social para el mediodía del fin de semana, con Unicorn Content como productora. Ese formato podría convertirse en una posible vía para recolocar a Prat, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre su presentador.

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De momento, lo único seguro es que Telecinco arrancará el nuevo curso matinal sin Joaquín Prat en el escaparate. El presentador queda pendiente de un nuevo destino mientras la cadena reorganiza sus piezas después de un verano de pruebas, ajustes y movimientos en su oferta diaria.