'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 26 de agosto: Miguel confirma la peor noticia sobre Pablo

'Sueños de libertad' emite este miércoles 26 de agosto su capítulo 634 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, sitúa a los Salazar ante un golpe muy duro por el estado de Pablo, mientras Gabriel vuelve a tensar la situación en la fábrica con una propuesta arriesgada.

Nieves rechaza el consuelo de don Agustín, incapaz de olvidar que la acusó de haber matado al padre de Luz. La preocupación crece cuando Miguel comparte sus sospechas: los problemas de Pablo podrían deberse a un tumor. Mabel se hunde al escuchar esa posibilidad, aunque Nieves intenta mantener unida a la familia y pide a sus hijos afrontar juntos lo que viene.

Mientras tanto, Beatriz continúa con su plan y anima a Begoña a luchar por Andrés. Pero la enfermera se niega a interferir en la relación de su cuñado con Valentina y le deja claro que está resignada. Además, le pide a la doncella que no vuelva a sacar el tema de sus sentimientos por Andrés.

En la fábrica, Gabriel acepta poner en marcha la campaña publicitaria propuesta por Marta, aunque lo hace con una condición que indigna a todos: quiere robarle la idea a Brossard. Ni Marta ni Tasio están dispuestos a participar en una maniobra que consideran un despropósito y una nueva traición a los productos De La Reina.

La tensión sentimental también se complica para Marta y Fina. Marta le cuenta a su pareja que fue Bianca quien sugirió a doña Clara la fundación de Pelayo, pero Fina defiende a su ex y eso provoca otra discusión entre ellas. Después, Marta se encara con Bianca para advertirle que no permitirá que siga interfiriendo en su relación.

Noticias relacionadas

En la tienda, Claudia insiste en acusar a Paula de los robos tras detectar nuevas irregularidades en el inventario. Por su parte, Roque aparece tarde y borracho ante Damián, desbordado después de descubrir que su tío es en realidad su padre. El capítulo termina con Miguel confirmando el peor diagnóstico a Pablo: le han encontrado una masa tumoral, deberán hacerle una biopsia y tendrán que operarle porque ya empieza a afectar a su sistema digestivo.