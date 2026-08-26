'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy miércoles 26 de agosto: Mercedes expulsa a Dámaso del Valle

'Valle Salvaje' emite este miércoles 26 de agosto su capítulo 473 en La 1, en una entrega marcada por la tensión tras la verdad del intercambio de bebés. Dámaso está cada vez más señalado, pero su caída no parece sencilla y el Valle vuelve a situarse al borde de un nuevo estallido.

El primero en dar un paso al frente será Pedrito, que se enfrenta a Dámaso para proteger a los suyos. La situación se vuelve cada vez más peligrosa, sobre todo porque el enfrentamiento llega en un momento en el que las heridas familiares siguen abiertas y nadie parece dispuesto a ceder.

Mientras tanto, Rafael también se ve arrastrado por la tensión. Presionado por su padre y por Hernando, está a punto de perder el control. La verdad sobre el bebé ha removido todo lo que creía saber y el joven apenas logra contener la rabia y la confusión que le provoca lo sucedido.

Cuando el conflicto parece a punto de estallar, Mercedes consigue imponerse. Con el apoyo de Victoria, logra expulsar a Dámaso del Valle y frenar, al menos por el momento, una situación que amenazaba con salirse de control.

Noticias relacionadas

La gran duda es si esta salida supone realmente el final de Dámaso o solo el inicio de una nueva amenaza. Su marcha deja al Valle en aparente calma, pero todo apunta a que las consecuencias de sus actos todavía no han terminado.