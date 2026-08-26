'La Promesa', avance del capítulo de hoy miércoles 26 de agosto: Jacobo amenaza a Martina y Adriano

'La Promesa' emite este miércoles 26 de agosto su capítulo 892 en La 1, con Jacobo decidido a imponer sus condiciones tras descubrir lo ocurrido entre Martina y Adriano. La tensión sentimental vuelve a cruzarse con los problemas del servicio y con la complicada situación de Máximo, señalado después de que saliera a la luz la noticia sobre su hija ilegítima.

Julieta se sincera con Manuel y le confiesa que llora porque sabe que su vida no puede parecerse a los días que han pasado juntos, lejos de todo. La escapada ha sido un paréntesis para ambos, pero el regreso a la realidad amenaza con romper esa felicidad. Mientras tanto, Ciro presiona al heredero del marquesado para que licencie el motor a más empresas, aunque Manuel se niega.

En palacio, Máximo intenta capear el temporal con Alonso y Leocadia tras la publicación de la noticia que destapa la existencia de su hija ilegítima. Además, Alonso le pide que llame la atención a Julio por el trato que ha dado a las cocineras, y el duque termina haciéndolo con firmeza.

La situación en las cocinas sigue siendo crítica. Tomasa echa una bronca a Julio por la huida de las cocineras, pero él no cede. Cristóbal y Teresa buscan sustitutas sin éxito, mientras María Fernández vuelve al trabajo y su creciente complicidad con Carlo duele a Samuel.

María responde por fin a Carlo y le confiesa que, si hubiera podido elegir, lo habría escogido como padre de Jana. En paralelo, Curro anuncia a Ángela que se casarán cuanto antes, pese a la opinión contraria de Leocadia.

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El gran golpe del capítulo llega cuando Jacobo reúne a Martina y Adriano para lanzarles un ultimátum. Guardará silencio sobre lo que sabe, pero solo con una condición: que ambos se separen para siempre.