José Pablo López defiende a Paz Padilla tras su cancelación en Telecinco y clama contra los haters por su falta de empatía: "Es descarnado"

La cancelación de 'El show de Paz' en Telecinco, apenas dos meses después de su estreno por sus bajos datos de audiencia, ha sido la noticia televisiva de este martes 25 de agosto. El magacín se despedirá para siempre el próximo domingos

Todos en las redes sociales han comentado la noticia. Muchos han lamentado el final del programa de Paz Padilla, pensando en el equipo que se queda sin trabajo,. Sin embargo, un importante número de usuarios, casi todas de forma anónima, han reaccionado con alegría e incluso con burlas hacia la gaditana.

Estos comentarios han provocado la contundente reacción de José Pablo López, que escribió un mensaje en sus redes sociales para defender el trabajo de todos los profesionales del sector audiovisual, clamando contra quienes intentan hundir a los que tropiezan y sufren la retirada de sus programas.

El presidente de RTVE recordó algo obvio: el drama que supone la pérdida de su empleo para cualquier persona, después de hacer estado dedicando horas de trabajo y esfuerzo para poner en marcha un proyecto.

"Comparto una reflexión que va más allá de las marcas y las pantallas. Ver cómo las redes sociales celebran con crueldad la cancelación de un programa o de un proyecto, propio o de la competencia, me resulta descarnado", comenzó diciendo.

El directivo recordó que la gestión de los contenidos una cadena de televisión es una labor muy compleja y que errar es algo cotidiano: "Esto no es algo nuevo. Sucede de forma habitual, pero no debe dejarnos indiferentes. He vivido esa situación en primera persona y sé lo que se siente. En este mercado, el riesgo es constante y equivocarse es lo habitual; es una variable intrínseca a la creatividad. Crear exige valor, tiempo y esfuerzo".

"La falta de empatía hacia el tropiezo profesional ajeno deshumaniza nuestro oficio y nuestra sociedad. Un programa de televisión nunca es solo un número en el audímetro. Detrás de las cámaras hay meses de ilusión y decenas de familias de técnicos, guionistas, productores y otras muchas profesiones", explicó.

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Por último, condenó la cobardía de quienes intentar hundir el trabajo ajeno sin facilitar su identidad: "Destruir desde el anonimato de una pantalla toma pocos segundos. Por eso, todo mi respeto a quienes levantan persianas cada día en la industria audiovisual, sea en la cadena que sea. Menos crueldad digital. No es buenismo: la crítica no está reñida con la humanidad".