Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tibet NepalMichael RubinIncendio CollserolaIctus Tim CurryDolly PartonJoan PratJavier BardemAlejandro HamlynBarcelonaJulián ÁlvarezMIR 2027Eclipse lunar
instagramlinkedin

Nueva etapa personal

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido

La pareja, que se conoció en la radio en los años 90, mantienen una excelente relación y un vínculo profesional que pretenden mantener.

Yolanda Marcos y Carlos Latre.

Yolanda Marcos y Carlos Latre.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Latre y Yolanda Marcos se han separado tras 22 años de amor, según ha adelantado este miércoles la revista Semana, una información verificada por YOTELE. Tienen una hija en común, que sigue los pasos de su padre en el mundo artístico.

La pareja, que ya atravesó una crisis en el pasado, que conllevó una separación con posterior reconciliación, pone punto final ahora a su vínculo sentimental de manera definitiva.lo ha hecho con respeto y discreción.

Desde que se conocieron en la radio y comenzaron a salir, su química traspasó lo estrictamente peral al y cuando el cómico comenzó a despuntar, Yolanda se convirtió en su representante, mano derecha y socia en una productora de contenidos audiovisuales.

Noticias relacionadas

Con ella emprendieron el último gran proyecto en solitario de Latre: 'Babylon Show', que pese al empeño y al esfuerzo de ambos, no pudo sobrevivir en el acceso prime time de Telecinco más allá de tres semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. El incendio en Collserola obliga a desalojar a 35 vecinos de Torre Baró y a confinar dos barrios de Barcelona
  3. La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
  4. Las cámaras con IA de la AP7 y la A2 ya han detectado a más de 8.500 conductores usando el móvil
  5. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
  6. El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
  7. Audiencias TV ayer | Jesús Cintora debuta en 'Mañaneros' con un buen liderazgo y Arús vuelve más flojo esta temporada
  8. Tres años después del violento asalto a María del Monte y su mujer, su sobrino Antonio Tejado comparece ante el juez

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido

Cuando doblar una camisa cuesta más que vencer a Usain Bolt: los retos de los robots humanoides

Cuando doblar una camisa cuesta más que vencer a Usain Bolt: los retos de los robots humanoides

Adiós a Tim Curry, el ‘mad doctor’ queer de ‘The Rocky horror picture show’ y el payaso de ‘It’

Adiós a Tim Curry, el ‘mad doctor’ queer de ‘The Rocky horror picture show’ y el payaso de ‘It’

La grave enfermedad que cambió la vida de Tim Curry y marcó sus últimos años antes de morir a los 80

La grave enfermedad que cambió la vida de Tim Curry y marcó sus últimos años antes de morir a los 80

DIRECTO | Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán

DIRECTO | Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán

"Nos vemos en la carretera": así ha anunciado Xiaomi que traerá sus coches eléctricos a Europa en 2027

"Nos vemos en la carretera": así ha anunciado Xiaomi que traerá sus coches eléctricos a Europa en 2027

La Guardia Real homenajea a Dolly Parton en el Palacio de Buckingham

Cesc Gay regresa a '53 domingos': "Entre hermanos he visto batallas campales que no me podía creer"

Cesc Gay regresa a '53 domingos': "Entre hermanos he visto batallas campales que no me podía creer"