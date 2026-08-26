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Martes 25 de agosto

Audiencias TV ayer | 'Aruser@s' y 'La mirada crítica' consiguen grandes datos en la mañana, aunque 'Mañaneros' sigue subiendo con Cintora al frente

'En tierra lejana' se dispara al 14% y deja atrás a 'Dog House', que también crece en La 1.

'Aruser@s', 'La mirada crítica' y 'Mañaneros'

'Aruser@s', 'La mirada crítica' y 'Mañaneros' / laSexta/Telecinco/La 1

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'En tierra lejana' atraviesa uno de sus mejores momentos en Antena 3. La ficción turca se disparó este martes hasta un 14% de cuota de pantalla y 887.000 espectadores, liderando con claridad la noche y mejorando el 12,1% que había anotado solo un día antes.

También creció 'Dog House' en La 1. El programa alcanzó un 11,4% de share y reunió a 778.000 espectadores, firmando su mejor resultado de las últimas cuatro semanas. Más lejos quedó Telecinco con la película 'Es por tu bien', que congregó a 486.000 espectadores y obtuvo un 7,8% de cuota.

La batalla matinal volvió a dejar buenos resultados para varias cadenas. 'Mañaneros 360' creció en su segundo día de la temporada hasta un 16,3% y 512.000 espectadores, manteniendo el liderazgo de su franja. También mejoró 'Aruser@s', que pasó del 11,4% de su regreso al 13% de cuota y 272.000 espectadores en laSexta. Por su parte, 'La mirada crítica' alcanzó un 13,1% y 261.000 espectadores en Telecinco.

Antena 3 también tuvo motivos para celebrar durante la tarde. 'Pasapalabra' firmó su mejor dato de todo el verano al dispararse hasta un 19,7% de share y reunir a 1.368.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 832.000 (8,8%)

Viaje al centro de la tele: 966.000 (10,2%)

Dog House: 778.000 (11,4%)

Antena 3

El Hormiguero: 877.000 (9,4%)

En tierra lejana: 887.000 (14%)

Telecinco

First Dates: 910.000 (9,7%)

Cine 5 estrellas “Es por tu bien”: 486.000 (7,8%)

laSexta

El Intermedio: 306.000 (3,3%)

El Taquillazo “Farang”: 304.000 (4,8%)

Cuatro

First Dates: 401.000 (4,7%)

Viajeros Cuatro: 489.000 (5,2%)

Código 10: 361.000 (6,9%)

La 2

Cifras y letras: 602.000 (6,3%)

Versión española “La manzana de oro”: 141.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 219.000 (8,5%)

Antena 3

En tierra lejana: 203.000 (7,6%)

Telecinco

Infiltrada: 182.000 (6,3%)

laSexta

Cine “Traición a los 17”: 51.000 (2,2%)

Cuatro

En el punto de mira: 192.000 (9,8%)

La 2

Cine “La voz del sol”: 62.000 (1,6%)

Festivales de verano: 12.000 (0,6%)

TARDE

La 1

La Vuelta: 1.122.000 (13,7%)

La Vuelta: 1.141.000 (13,8%)

Valle Salvaje: 689.000 (10%)

La Promesa: 879.000 (13,6%)

Malas lenguas: 718.000 (11,2%)

Aquí la Tierra: 871.000 (12,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.107.000 (13,1%)

YAS Verano: 630.000 (9,1%)

Pasapalabra: 1.368.000 (19,7%)

Telecinco

El verano se mueve: 571.000 (7%)

¡De lunes a viernes!: 533.000 (8,1%)

Allá tú: 613.000 (9%)

laSexta

Zapeando: 474.000 (5,5%)

Más Vale Tarde: 358.000 (5,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 474.000 (5,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 391.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 491.000 (5,6%)

Grandes documentales: 389.000 (4,9%)

Malas lenguas: 496.000 (7,4%)

El Cazador: 105.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 247.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 314.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 512.000 (16,3%)

Mañaneros 360: 904.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 271.000 (10,5%)

Encierros San Sebastián de los Reyes: 226.000 (9,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 793.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.556.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 261.000 (13,1%)

Vamos a ver verano: 290.000 (9,9%)

El precio justo: 488.000 (7,4%)

laSexta

Aruser@s: 272.000 (13%)

Al rojo vivo: 238.000 (6,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (0,8%)

El Chiringuito: 30.000 (1,7%)

En boca de todos: 254.000 (8%)

La 2

Rutas increíbles: 3.000 (0,3%)

El juego de tronos de los leopardos: 13.000 (1%)

Seguridad vital 5.0: 7.000 (0,4%)

Senderos del mundo: 17.000 (0,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 35.000 (1,4%)

Las rutas D’Ambrosio: 79.000 (2,8%)

Verano azul: 127.000 (3,5%)

El Cazador: 228.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.088.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.191.000 (13,3%)

Noticias Cuatro 1: 545.000 (7,9%)

Informativos Telecinco 15h: 702.000 (7,8%)

laSexta Noticias 14h: 580.000 (7,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.509.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.039.000 (12,5%)

Informativos Telecinco 21h: 641.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 401.000 (6%)

Noticias Cuatro 2: 363.000 (5,5%)

Mañana

Telediario matinal: 86.000 (16,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 69.000 (12,3%)

El Matinal: 100.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12,6%), Telecinco (8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).

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