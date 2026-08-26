Audiencias TV ayer | 'Aruser@s' y 'La mirada crítica' consiguen grandes datos en la mañana, aunque 'Mañaneros' sigue subiendo con Cintora al frente

'En tierra lejana' atraviesa uno de sus mejores momentos en Antena 3. La ficción turca se disparó este martes hasta un 14% de cuota de pantalla y 887.000 espectadores, liderando con claridad la noche y mejorando el 12,1% que había anotado solo un día antes.

También creció 'Dog House' en La 1. El programa alcanzó un 11,4% de share y reunió a 778.000 espectadores, firmando su mejor resultado de las últimas cuatro semanas. Más lejos quedó Telecinco con la película 'Es por tu bien', que congregó a 486.000 espectadores y obtuvo un 7,8% de cuota.

La batalla matinal volvió a dejar buenos resultados para varias cadenas. 'Mañaneros 360' creció en su segundo día de la temporada hasta un 16,3% y 512.000 espectadores, manteniendo el liderazgo de su franja. También mejoró 'Aruser@s', que pasó del 11,4% de su regreso al 13% de cuota y 272.000 espectadores en laSexta. Por su parte, 'La mirada crítica' alcanzó un 13,1% y 261.000 espectadores en Telecinco.

Antena 3 también tuvo motivos para celebrar durante la tarde. 'Pasapalabra' firmó su mejor dato de todo el verano al dispararse hasta un 19,7% de share y reunir a 1.368.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 832.000 (8,8%)

Viaje al centro de la tele: 966.000 (10,2%)

Dog House: 778.000 (11,4%)

Antena 3

El Hormiguero: 877.000 (9,4%)

En tierra lejana: 887.000 (14%)

Telecinco

First Dates: 910.000 (9,7%)

Cine 5 estrellas “Es por tu bien”: 486.000 (7,8%)

laSexta

El Intermedio: 306.000 (3,3%)

El Taquillazo “Farang”: 304.000 (4,8%)

Cuatro

First Dates: 401.000 (4,7%)

Viajeros Cuatro: 489.000 (5,2%)

Código 10: 361.000 (6,9%)

La 2

Cifras y letras: 602.000 (6,3%)

Versión española “La manzana de oro”: 141.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 219.000 (8,5%)

Antena 3

En tierra lejana: 203.000 (7,6%)

Telecinco

Infiltrada: 182.000 (6,3%)

laSexta

Cine “Traición a los 17”: 51.000 (2,2%)

Cuatro

En el punto de mira: 192.000 (9,8%)

La 2

Cine “La voz del sol”: 62.000 (1,6%)

Festivales de verano: 12.000 (0,6%)

TARDE

La 1

La Vuelta: 1.122.000 (13,7%)

La Vuelta: 1.141.000 (13,8%)

Valle Salvaje: 689.000 (10%)

La Promesa: 879.000 (13,6%)

Malas lenguas: 718.000 (11,2%)

Aquí la Tierra: 871.000 (12,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.107.000 (13,1%)

YAS Verano: 630.000 (9,1%)

Pasapalabra: 1.368.000 (19,7%)

Telecinco

El verano se mueve: 571.000 (7%)

¡De lunes a viernes!: 533.000 (8,1%)

Allá tú: 613.000 (9%)

laSexta

Zapeando: 474.000 (5,5%)

Más Vale Tarde: 358.000 (5,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 474.000 (5,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 391.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 491.000 (5,6%)

Grandes documentales: 389.000 (4,9%)

Malas lenguas: 496.000 (7,4%)

El Cazador: 105.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 247.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 314.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 512.000 (16,3%)

Mañaneros 360: 904.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 271.000 (10,5%)

Encierros San Sebastián de los Reyes: 226.000 (9,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 793.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.556.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 261.000 (13,1%)

Vamos a ver verano: 290.000 (9,9%)

El precio justo: 488.000 (7,4%)

laSexta

Aruser@s: 272.000 (13%)

Al rojo vivo: 238.000 (6,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (0,8%)

El Chiringuito: 30.000 (1,7%)

En boca de todos: 254.000 (8%)

La 2

Rutas increíbles: 3.000 (0,3%)

El juego de tronos de los leopardos: 13.000 (1%)

Seguridad vital 5.0: 7.000 (0,4%)

Senderos del mundo: 17.000 (0,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 35.000 (1,4%)

Las rutas D’Ambrosio: 79.000 (2,8%)

Verano azul: 127.000 (3,5%)

El Cazador: 228.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.088.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.191.000 (13,3%)

Noticias Cuatro 1: 545.000 (7,9%)

Informativos Telecinco 15h: 702.000 (7,8%)

laSexta Noticias 14h: 580.000 (7,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.509.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.039.000 (12,5%)

Informativos Telecinco 21h: 641.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 401.000 (6%)

Noticias Cuatro 2: 363.000 (5,5%)

Mañana

Telediario matinal: 86.000 (16,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 69.000 (12,3%)

El Matinal: 100.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12,6%), Telecinco (8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).