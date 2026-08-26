Martes 25 de agosto
Audiencias TV ayer | 'Aruser@s' y 'La mirada crítica' consiguen grandes datos en la mañana, aunque 'Mañaneros' sigue subiendo con Cintora al frente
'En tierra lejana' se dispara al 14% y deja atrás a 'Dog House', que también crece en La 1.
'En tierra lejana' atraviesa uno de sus mejores momentos en Antena 3. La ficción turca se disparó este martes hasta un 14% de cuota de pantalla y 887.000 espectadores, liderando con claridad la noche y mejorando el 12,1% que había anotado solo un día antes.
También creció 'Dog House' en La 1. El programa alcanzó un 11,4% de share y reunió a 778.000 espectadores, firmando su mejor resultado de las últimas cuatro semanas. Más lejos quedó Telecinco con la película 'Es por tu bien', que congregó a 486.000 espectadores y obtuvo un 7,8% de cuota.
La batalla matinal volvió a dejar buenos resultados para varias cadenas. 'Mañaneros 360' creció en su segundo día de la temporada hasta un 16,3% y 512.000 espectadores, manteniendo el liderazgo de su franja. También mejoró 'Aruser@s', que pasó del 11,4% de su regreso al 13% de cuota y 272.000 espectadores en laSexta. Por su parte, 'La mirada crítica' alcanzó un 13,1% y 261.000 espectadores en Telecinco.
Antena 3 también tuvo motivos para celebrar durante la tarde. 'Pasapalabra' firmó su mejor dato de todo el verano al dispararse hasta un 19,7% de share y reunir a 1.368.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 832.000 (8,8%)
Viaje al centro de la tele: 966.000 (10,2%)
Dog House: 778.000 (11,4%)
Antena 3
El Hormiguero: 877.000 (9,4%)
En tierra lejana: 887.000 (14%)
Telecinco
First Dates: 910.000 (9,7%)
Cine 5 estrellas “Es por tu bien”: 486.000 (7,8%)
laSexta
El Intermedio: 306.000 (3,3%)
El Taquillazo “Farang”: 304.000 (4,8%)
Cuatro
First Dates: 401.000 (4,7%)
Viajeros Cuatro: 489.000 (5,2%)
Código 10: 361.000 (6,9%)
La 2
Cifras y letras: 602.000 (6,3%)
Versión española “La manzana de oro”: 141.000 (1,8%)
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 219.000 (8,5%)
Antena 3
En tierra lejana: 203.000 (7,6%)
Telecinco
Infiltrada: 182.000 (6,3%)
laSexta
Cine “Traición a los 17”: 51.000 (2,2%)
Cuatro
En el punto de mira: 192.000 (9,8%)
La 2
Cine “La voz del sol”: 62.000 (1,6%)
Festivales de verano: 12.000 (0,6%)
TARDE
La 1
La Vuelta: 1.122.000 (13,7%)
La Vuelta: 1.141.000 (13,8%)
Valle Salvaje: 689.000 (10%)
La Promesa: 879.000 (13,6%)
Malas lenguas: 718.000 (11,2%)
Aquí la Tierra: 871.000 (12,3%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.107.000 (13,1%)
YAS Verano: 630.000 (9,1%)
Pasapalabra: 1.368.000 (19,7%)
Telecinco
El verano se mueve: 571.000 (7%)
¡De lunes a viernes!: 533.000 (8,1%)
Allá tú: 613.000 (9%)
laSexta
Zapeando: 474.000 (5,5%)
Más Vale Tarde: 358.000 (5,2%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 474.000 (5,9%)
Lo sabe, no lo sabe: 391.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 491.000 (5,6%)
Grandes documentales: 389.000 (4,9%)
Malas lenguas: 496.000 (7,4%)
El Cazador: 105.000 (1,6%)
Trivial pursuit: 247.000 (3,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 314.000 (19,3%)
Mañaneros 360: 512.000 (16,3%)
Mañaneros 360: 904.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 271.000 (10,5%)
Encierros San Sebastián de los Reyes: 226.000 (9,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 793.000 (16,4%)
La ruleta de la suerte: 1.556.000 (21,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 261.000 (13,1%)
Vamos a ver verano: 290.000 (9,9%)
El precio justo: 488.000 (7,4%)
laSexta
Aruser@s: 272.000 (13%)
Al rojo vivo: 238.000 (6,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 7.000 (0,8%)
El Chiringuito: 30.000 (1,7%)
En boca de todos: 254.000 (8%)
La 2
Rutas increíbles: 3.000 (0,3%)
El juego de tronos de los leopardos: 13.000 (1%)
Seguridad vital 5.0: 7.000 (0,4%)
Senderos del mundo: 17.000 (0,8%)
Las rutas D’Ambrosio: 35.000 (1,4%)
Las rutas D’Ambrosio: 79.000 (2,8%)
Verano azul: 127.000 (3,5%)
El Cazador: 228.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.088.000 (23,3%)
Telediario 1: 1.191.000 (13,3%)
Noticias Cuatro 1: 545.000 (7,9%)
Informativos Telecinco 15h: 702.000 (7,8%)
laSexta Noticias 14h: 580.000 (7,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.509.000 (18,1%)
Telediario 2: 1.039.000 (12,5%)
Informativos Telecinco 21h: 641.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 401.000 (6%)
Noticias Cuatro 2: 363.000 (5,5%)
Mañana
Telediario matinal: 86.000 (16,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 69.000 (12,3%)
El Matinal: 100.000 (8,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12,6%), Telecinco (8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).
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