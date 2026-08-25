Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaMeloniCámaras tráficoViviendaViolación menorTeletrabajoVuelta al coleTarifa Can RutiInsultos CatalánBarcelona modaJoyriding
instagramlinkedin

Episodio 472

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 25 de agosto: Rafael conoce a su hijo y queda paralizado

El joven se enfrenta al bebé tras descubrirse la verdad, mientras Braulio se hunde al ver a Manuela con Alejo y Dámaso vuelve a desafiar a los Gálvez de Aguirre.

Avance diario de 'Valle salvaje'

Avance diario de 'Valle salvaje' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Valle Salvaje' emite este martes 25 de agosto su capítulo 472 en La 1, en una entrega marcada por las consecuencias del intercambio de bebés. La verdad ya ha salido a la luz y Rafael debe enfrentarse ahora al momento que más temía: conocer por fin a su verdadero hijo.

El encuentro, sin embargo, no será sencillo. Rafael tiene al bebé delante, pero el impacto de todo lo ocurrido le bloquea por completo y no es capaz de cogerlo en brazos. La revelación ha cambiado su vida de golpe y el joven no encuentra la manera de asumir una paternidad que llega rodeada de dolor, mentiras y demasiadas heridas abiertas.

Mientras tanto, Enriqueta anima a Braulio a luchar por Manuela y no rendirse antes de tiempo. Pero sus palabras llegan demasiado tarde: el joven ve a Manuela besarse con Alejo y se viene abajo al comprobar que la mujer que quiere parece alejarse definitivamente de él.

En paralelo, Dámaso sigue actuando como si nada pudiera alcanzarle. Lejos de mostrar miedo tras quedar señalado por lo ocurrido, presume de poder y asegura que no teme a ningún Gálvez de Aguirre. Su desafío aumenta la tensión en el Valle y deja una pregunta abierta: hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar su posición.

Noticias relacionadas

El capítulo de hoy mantiene así tres frentes muy delicados: Rafael intentando encajar la verdad sobre su hijo, Braulio hundido por Manuela y Dámaso decidido a no dar ni un paso atrás pese a tener a todos en contra.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ramón Vallés piloto de avión con 60 años: 'Yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así
  2. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  3. Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
  4. La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
  5. Carlos de Andrés estalla en TVE contra la polémica de Erola Jons en La Vuelta: “Nadie debería ser tratado como un objeto, ni mujeres ni hombres”
  6. Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
  7. Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo, conforme me iban explicando las cosas yo ya estaba diciendo que me quería ir. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
  8. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión

"¡Qué barbaridad!": Las reacciones y los vídeos virales del temporal de viento y granizo que ha inundado el Camp de Tarragona

"¡Qué barbaridad!": Las reacciones y los vídeos virales del temporal de viento y granizo que ha inundado el Camp de Tarragona

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 25 de agosto: Rafael conoce a su hijo y queda paralizado

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 25 de agosto: Rafael conoce a su hijo y queda paralizado

Renfe busca trabajadores con Bachillerato: publica 175 nuevas plazas para este puesto

Renfe busca trabajadores con Bachillerato: publica 175 nuevas plazas para este puesto

La patronal lleva a Ceuta su próximo comité ejecutivo para apoyar a los empresarios locales

La patronal lleva a Ceuta su próximo comité ejecutivo para apoyar a los empresarios locales

Bruselas estudia la petición de asistencia del Gobierno de España para hacer frente a la crisis en Ceuta

Bruselas estudia la petición de asistencia del Gobierno de España para hacer frente a la crisis en Ceuta

Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos

Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos

Margarita Robles: "No sabemos exactamente el número de las personas fallecidas"

Margarita Robles: "No sabemos exactamente el número de las personas fallecidas"

Las cámaras con IA de la AP-7 y la A2 ya han detectado a más de 8.500 conductores usando el móvil