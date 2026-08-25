'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 25 de agosto: Rafael conoce a su hijo y queda paralizado

'Valle Salvaje' emite este martes 25 de agosto su capítulo 472 en La 1, en una entrega marcada por las consecuencias del intercambio de bebés. La verdad ya ha salido a la luz y Rafael debe enfrentarse ahora al momento que más temía: conocer por fin a su verdadero hijo.

El encuentro, sin embargo, no será sencillo. Rafael tiene al bebé delante, pero el impacto de todo lo ocurrido le bloquea por completo y no es capaz de cogerlo en brazos. La revelación ha cambiado su vida de golpe y el joven no encuentra la manera de asumir una paternidad que llega rodeada de dolor, mentiras y demasiadas heridas abiertas.

Mientras tanto, Enriqueta anima a Braulio a luchar por Manuela y no rendirse antes de tiempo. Pero sus palabras llegan demasiado tarde: el joven ve a Manuela besarse con Alejo y se viene abajo al comprobar que la mujer que quiere parece alejarse definitivamente de él.

En paralelo, Dámaso sigue actuando como si nada pudiera alcanzarle. Lejos de mostrar miedo tras quedar señalado por lo ocurrido, presume de poder y asegura que no teme a ningún Gálvez de Aguirre. Su desafío aumenta la tensión en el Valle y deja una pregunta abierta: hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar su posición.

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El capítulo de hoy mantiene así tres frentes muy delicados: Rafael intentando encajar la verdad sobre su hijo, Braulio hundido por Manuela y Dámaso decidido a no dar ni un paso atrás pese a tener a todos en contra.