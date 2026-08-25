Tenso cara a cara de Isabel Rábago y Gema López en 'Espejo Público': “Siempre juegas la carta del machismo”

La tertulia de 'Espejo Público' vivió un momento de máxima tensión durante el debate sobre Natalie Harp, una de las colaboradoras más cercanas de Donald Trump en la Casa Blanca. El programa abordaba los rumores generados en torno a su estrecha relación profesional con el presidente de Estados Unidos, cuando Isabel Rábago decidió frenar el tono que, a su juicio, estaban tomando algunos comentarios.

El debate arrancó con varios colaboradores describiendo el papel de Harp junto a Trump y recordando que en el entorno de la Casa Blanca la llaman “impresora humana” por filtrar y trasladar al presidente información procedente de redes sociales. En ese punto, algunos tertulianos deslizaron que, “conociendo el historial de Donald Trump con las mujeres”, era “imposible no pensar cosas raras”.

Isabel Rábago denuncia un enfoque machista

Rábago reaccionó de inmediato. “¿Y por qué se piensan cosas raras de una mujer que está en un cargo? A mí me flipa”, señaló visiblemente molesta. La colaboradora defendió que se estaba cuestionando a “una mujer joven, empoderada” que ocupa una posición de poder, mientras desde el plató se insistía en que Harp no tendría la formación suficiente para ese puesto.

“Me da igual, ha conseguido estar donde está. ¿Por qué la cuestionamos? ¿Es que una mujer no puede?”, continuó Rábago. Su intervención provocó la respuesta de Gema López, que no aceptó la acusación implícita al resto de la mesa: “Mira, no vamos a quedar de machistas porque tú quieras darle la vuelta al argumento. Porque siempre juegas al mismo tema”.

Lejos de recular, Isabel Rábago mantuvo su postura y acusó a sus compañeros de “machacar” a Harp. “Yo medallitas no me pongo ninguna. Me sorprende que cuestionéis a la mujer directamente, muchísimo”, replicó. Gema López le respondió que se estaba criticando a Trump, no a su colaboradora, pero Rábago zanjó el cruce con una frase contundente: “Yo interpreto lo que yo considere, no lo que tú me mandes”.

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El enfrentamiento terminó implicando también a otros colaboradores, como Nando Escribano, mientras Rábago insistía en que se estaban dejando caer insinuaciones sobre la relación entre Trump y Harp. “¿Qué estáis dejando caer? Está viajando con ella, le molestará a Melania... ¿Perdón? ¿Cómo que le molestará a Melania? ¡Si está haciendo su trabajo!”, sentenció la periodista.