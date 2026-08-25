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Despedida inminente

Telecinco cancela 'El show de Paz' por sus bajos datos de audiencia y reconfigura sus tardes del fin de semana

El magacín se despide sin llegar al otoño por sus discretos resultados de seguimiento.

Paz Padilla, en 'El show de Paz'.

Paz Padilla, en 'El show de Paz'.

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Redacción Yotele

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Madrid
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Telecinco ha comenzado a tomar sus primeras decisiones de cara al inicio del próximo curso televisivo, que arrancará en los próximos días. Y la primera de ellas ha sido tan drástica como esperada.

La cadena de Mediaset ha cancelado 'El show de Paz’, que finalizará sus emisiones este domingo 30 de agosto. El magacín presentado por Paz Padilla no ha logrado obtener los resultados esperados, por lo que se despide de los espectadores para siempre este mismo fin de semana. 

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Para cubrir su espacio, Telecinco vuelve a confiar en ‘Fiesta’, que retomará desde el sábado 5 de septiembre su horario habitual en los fines de semana (16:00 horas). 

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