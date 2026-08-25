'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 25 de agosto: Gabriel siembra una nueva crisis en la fábrica

'Sueños de libertad' emite este martes 25 de agosto su capítulo 633 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, mantiene en vilo a los Salazar por el ingreso de Pablo y abre un nuevo frente en la empresa por la última decisión de Gabriel.

Tras perder el conocimiento, Pablo permanece en el hospital. Miguel está convencido de que a su padre le ocurre algo más grave que una hernia, mientras Mabel carga con la culpa por la discusión previa al desmayo. Salva, por su parte, se siente dolido con ella al descubrir por Claudia lo ocurrido y no por su propia pareja.

La situación de los perfumes De La Reina parece mejorar cuando la duquesa de Valdezarza rectifica sus críticas y los defiende en el periódico gracias a la maniobra de doña Clara. Digna celebra el resultado, pero Gabriel vuelve a poner en peligro el futuro de la fábrica al decidir reducir a la mitad la producción de los perfumes familiares.

En paralelo, Beatriz intenta sembrar dudas en Gabriel sobre los posibles encuentros secretos entre Begoña y Andrés. Esta vez, sin embargo, el abogado no entra en su juego y decide defender a su mujer. Mientras tanto, Eduardo sigue sin noticias de Roque y busca la manera de aclarar con él todo lo relacionado con la carta de Federico.

Noticias relacionadas

La tensión también aumenta entre Marta, Fina y Bianca. Marta se enfrenta a Bianca por haber sugerido a doña Clara la fundación de Pelayo, consciente de que eso podía abrir una nueva grieta con Fina. Al mismo tiempo, la fotógrafa se apoya precisamente en su ex por sus problemas de pareja. En la tienda, Claudia detecta errores en el inventario y sospecha de Paula, justo cuando Tasio le entrega a esta la llave de una habitación de hotel.