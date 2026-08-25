Raíces valencianas
Así es el refugio de Carlos Espí en Valencia: playa, montaña y el pueblo que no olvida la nueva estrella del Real Madrid
El nuevo delantero, fichado por el club blanco hasta 2031, mantiene un fuerte vínculo con su localidad natal y con su familia.
Carlos Espí ha pasado en pocas semanas de promesa del Levante a nombre propio del Real Madrid. El club blanco hizo oficial su fichaje el pasado 30 de julio y lo vinculó hasta el 30 de junio de 2031, después de tres temporadas como granota en las que disputó 66 partidos y marcó 20 goles. Además, en la última campaña fue elegido mejor jugador sub-23 de LaLiga.
Su estreno no ha podido ser más llamativo. El delantero valenciano, de 21 años y 1,94 metros, apareció en el minuto final para rescatar al Real Madrid ante el Espanyol y firmar un debut de impacto en la nueva etapa blanca. Una irrupción que ha disparado todavía más la atención sobre un futbolista que llega desde Tavernes de la Valldigna, su verdadero refugio personal.
Un refugio entre el Mediterráneo y la montaña
Tavernes de la Valldigna, en la comarca valenciana de La Safor, combina playa, montaña, patrimonio e historia. Es un municipio mediterráneo donde el mar convive con rutas naturales, espacios familiares y una identidad muy ligada al valle. Es un destino donde playa, montaña, ciudad, patrimonio, gastronomía y fiestas forman parte de una misma escapada.
Ese es el entorno al que Espí sigue unido pese a su salto al Bernabéu. El futbolista nació allí y ha hablado en varias ocasiones del peso de su familia y de sus amigos en su carrera deportiva.
El vínculo con Tavernes va más allá de lo sentimental. Espí comenzó a jugar al fútbol con cinco años en la escuela de fútbol de la UE Tavernes, base sobre la que ahora se apoya también su campus infantil. En un momento en el que su nombre ya suena con fuerza en el Real Madrid, su refugio sigue estando en ese paisaje de playa, naranjos, montaña y familia que explica buena parte de su historia.
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