Polinyà o Pradejón, ¿quién es el primer finalista de 'El Grand Prix 2026'?

'El Grand Prix 2026' ya tiene a su primer finalista. El concurso presentado por Ramón García vivió este lunes 24 de agosto su primera semifinal en La 1, con Pradejón y Polinyà peleando por el pase a la gran final después de superar la primera fase del programa. La noche enfrentó al municipio riojano, apadrinado por Javier de Hoyos, con la localidad catalana, que contó con Dafne Fernández como madrina.

Como suele ocurrir en el concurso, la última palabra la tuvo 'El Diccionario'. La prueba final comprimió la diferencia entre ambos equipos hasta dejar la semifinal prácticamente empatada. Con el público gritando “sí se puede”, Pradejón logró ponerse por delante con 29 puntos, frente a los 28 de Polinyà.

La última pregunta cambió de nuevo el resultado. Polinyà acertó cuando más lo necesitaba y consiguió la clasificación con 32 puntos, dejando a Pradejón con 29. De esta forma, el municipio catalán se convirtió en el primer finalista de 'El Grand Prix 2026'.

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“Ha sido increíble, tengo el corazón…”, reconoció Ramón García en el cierre del programa, todavía impactado por el desenlace. El segundo finalista saldrá de la próxima semifinal, que enfrentará a Altura y Quintanar del Rey. El ganador se medirá a Polinyà en la gran final del concurso veraniego de RTVE.