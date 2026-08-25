Finalista veraniego
Polinyà o Pradejón, ¿quién es el primer finalista de 'El Grand Prix 2026'?
La primera semifinal del concurso de La 1 se decidió en el último momento con un marcador muy ajustado entre los dos pueblos.
'El Grand Prix 2026' ya tiene a su primer finalista. El concurso presentado por Ramón García vivió este lunes 24 de agosto su primera semifinal en La 1, con Pradejón y Polinyà peleando por el pase a la gran final después de superar la primera fase del programa. La noche enfrentó al municipio riojano, apadrinado por Javier de Hoyos, con la localidad catalana, que contó con Dafne Fernández como madrina.
Como suele ocurrir en el concurso, la última palabra la tuvo 'El Diccionario'. La prueba final comprimió la diferencia entre ambos equipos hasta dejar la semifinal prácticamente empatada. Con el público gritando “sí se puede”, Pradejón logró ponerse por delante con 29 puntos, frente a los 28 de Polinyà.
La última pregunta cambió de nuevo el resultado. Polinyà acertó cuando más lo necesitaba y consiguió la clasificación con 32 puntos, dejando a Pradejón con 29. De esta forma, el municipio catalán se convirtió en el primer finalista de 'El Grand Prix 2026'.
“Ha sido increíble, tengo el corazón…”, reconoció Ramón García en el cierre del programa, todavía impactado por el desenlace. El segundo finalista saldrá de la próxima semifinal, que enfrentará a Altura y Quintanar del Rey. El ganador se medirá a Polinyà en la gran final del concurso veraniego de RTVE.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramón Vallés piloto de avión con 60 años: 'Yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
- La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
- Carlos de Andrés estalla en TVE contra la polémica de Erola Jons en La Vuelta: “Nadie debería ser tratado como un objeto, ni mujeres ni hombres”
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo, conforme me iban explicando las cosas yo ya estaba diciendo que me quería ir. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión