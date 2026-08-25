Caja millonaria
Fran se planta con casi 50.000 euros y descubre después que tenía el premio máximo en el regreso de los nuevos programas de 'Allá tú'
El veterano concursante rechazó varias ofertas de la banquera y acabó marchándose con 49.999 euros, aunque su caja escondía 150.000.
'¡Allá tú!' vivió una de esas tardes difíciles de olvidar. Fran, concursante llegado desde Torre del Mar, en Málaga, se sentó por fin en el centro del plató después de acumular 61 programas y convertirse en uno de los veteranos más queridos de la edición. Ocurrió en el regreso de los nuevos programas del concurso, pues durante varias semanas, Telecinco ha estado emitiendo redifusiones de entregas anteriores.
Instalador de toldos y boxeador no profesional, Fran jugó acompañado por su hermana Sara, que siguió toda la partida desde el plató. El malagueño arrancó con una suerte poco habitual: llegó al ecuador del concurso con solo cajas verdes en el panel, una situación que le permitió negociar desde una posición muy fuerte.
Una decisión difícil
La banquera intentó frenar su partida con una primera gran oferta de 42.000 euros, pero Fran decidió continuar. Estaba convencido de que la caja 21, de uno de sus compañeros, guardaba los 150.000 euros, el premio máximo del programa, y por eso se negó a abrirla durante todo el juego.
La tensión creció tras varias rondas favorables, aunque el panorama cambió cuando perdió dos de las cantidades más altas que seguían en juego: 50.000 y 75.000 euros. Con los 150.000 aún sobre la mesa, la banquera subió su oferta hasta los 49.999 euros, y Fran optó por plantarse para asegurar el premio, pues también existía la opción de marcharse con solo 10.000 y 15.000 euros.
La sorpresa llegó justo después. Juanra Bonet abrió la caja del concursante y descubrió que dentro estaban los 150.000 euros. Fran se marchó con una cifra importante, pero el desenlace dejó una sensación agridulce: había tenido en sus manos el mayor premio del espacio de Telecinco.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramón Vallés piloto de avión con 60 años: 'Yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
- La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
- Carlos de Andrés estalla en TVE contra la polémica de Erola Jons en La Vuelta: “Nadie debería ser tratado como un objeto, ni mujeres ni hombres”
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo, conforme me iban explicando las cosas yo ya estaba diciendo que me quería ir. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión