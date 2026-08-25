Fran se planta con casi 50.000 euros y descubre después que tenía el premio máximo en el regreso de los nuevos programas de 'Allá tú'

'¡Allá tú!' vivió una de esas tardes difíciles de olvidar. Fran, concursante llegado desde Torre del Mar, en Málaga, se sentó por fin en el centro del plató después de acumular 61 programas y convertirse en uno de los veteranos más queridos de la edición. Ocurrió en el regreso de los nuevos programas del concurso, pues durante varias semanas, Telecinco ha estado emitiendo redifusiones de entregas anteriores.

Instalador de toldos y boxeador no profesional, Fran jugó acompañado por su hermana Sara, que siguió toda la partida desde el plató. El malagueño arrancó con una suerte poco habitual: llegó al ecuador del concurso con solo cajas verdes en el panel, una situación que le permitió negociar desde una posición muy fuerte.

Una decisión difícil

La banquera intentó frenar su partida con una primera gran oferta de 42.000 euros, pero Fran decidió continuar. Estaba convencido de que la caja 21, de uno de sus compañeros, guardaba los 150.000 euros, el premio máximo del programa, y por eso se negó a abrirla durante todo el juego.

La tensión creció tras varias rondas favorables, aunque el panorama cambió cuando perdió dos de las cantidades más altas que seguían en juego: 50.000 y 75.000 euros. Con los 150.000 aún sobre la mesa, la banquera subió su oferta hasta los 49.999 euros, y Fran optó por plantarse para asegurar el premio, pues también existía la opción de marcharse con solo 10.000 y 15.000 euros.

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La sorpresa llegó justo después. Juanra Bonet abrió la caja del concursante y descubrió que dentro estaban los 150.000 euros. Fran se marchó con una cifra importante, pero el desenlace dejó una sensación agridulce: había tenido en sus manos el mayor premio del espacio de Telecinco.