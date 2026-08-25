Belén Esteban rompe su silencio y responde a Juls Janeiro: desmentido en su versión, nuevos detalles en la pelea y planes televisivos

Belén Esteban ha roto su silencio después de varios días en el centro de la polémica por las declaraciones de Juls Janeiro. La colaboradora, que ha aterrizado en Madrid para cumplir con un compromiso profesional antes de regresar a Tenerife con su marido, ha atendido a los medios en el aeropuerto y ha querido responder sin elevar el tono, aunque dejando varios mensajes claros.

“Estoy muy tranquila, la verdad”, ha asegurado Belén al ser preguntada por el revuelo mediático. La de Paracuellos ha explicado que entiende que “todo el mundo hable” y que “todo el mundo quiera trabajar”, pero ha evitado entrar en una guerra directa con la hija de Jesulín de Ubrique. Incluso ha rebajado uno de los comentarios que más ruido generó, cuando Juls la llamó “meme televisivo”: “A mí me encanta ser un meme televisivo”.

El momento más importante de su intervención ha llegado cuando le han preguntado por la versión de Juls Janeiro sobre una visita a casa de Belén. La joven aseguró en 'De lunes a viernes' que había estado allí junto a su padre para llevar a Andrea. Belén ha corregido esa parte de forma tajante: “Eso no es verdad”. Después, la colaboradora ha matizado que Juls sí estuvo en su vivienda, pero no acompañada por Jesulín. “Ella sí, pero su padre no. Con ella no. No voy a entrar en detalles, pero ella no fue con el padre”, ha señalado, zanjando así una de las afirmaciones más llamativas de la joven.

Belén también ha marcado un límite muy claro alrededor de su hija. Ha recordado que es una persona anónima y ha pedido que no se hable de ella. “De ella sí que no se puede hablar. Yo sí, porque soy su madre. Y si hablo es porque me autoriza”, ha afirmado ante los reporteros.

La colaboradora también ha respondido a Beatriz Trapote, que había hablado de una supuesta “otra historia” en esta guerra familiar. Belén no ha esquivado el asunto y ha lanzado un reto directo: “Para todo el mundo que dice que hay otra historia, que la cuente. Llevamos 27 años esperando”. Más tarde fue todavía más contundente: “Contarla. Yo sé por dónde van. Pero no tienen cojones a contarla”.

Sobre el origen de la polémica, Belén ha defendido que llamar “nepo baby” a alguien no es un insulto. “Hombre, nepo baby es los hijos de unos padres famosos que trabajan en la tele. Yo creo que no es ninguna palabra de falta de respeto”, ha explicado. Además, ha insistido en que su hija no entra en esa categoría: “Yo lo único que he dicho es que mi hija no es una nepo baby”. Al ser preguntada por Juls, fue clara: “Una nepo baby Julia Janeiro. Y mucha gente más. Incluso Terelu Campos es nepo baby, aunque tiene una buena carrera detrás”.

Belén ha confirmado también que ha recibido propuestas para hablar de esta polémica, aunque por ahora no piensa aceptarlas. “A mí me han llamado de revista y he dicho que no”, ha revelado. La colaboradora ha dejado claro que ha viajado a Madrid por una campaña de redes sociales y no por una exclusiva ni por una reaparición televisiva: “He venido a hacer una campaña que estoy muy ilusionada, que ya lo tenía cerrado hace tiempo”. Por el momento, parece no haber recibido ofertas para hablar en televisión: "Se dice que hay contratos. ¿Dónde están?"

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Aun así, Belén no ha cerrado del todo la puerta a seguir contestando si lo considera necesario. “Yo tampoco me tengo que callar”, ha dicho, pese a reconocer que su marido le había pedido prudencia: “Mi Miguel me ha dicho no hables, pero me conoce”. Por ahora, su intención es volver a Tenerife y mantenerse centrada en sus compromisos profesionales, aunque sus palabras prometen traer nuevas reacciones en televisión.