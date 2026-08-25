Audiencias TV ayer | Jesús Cintora debuta en 'Mañaneros' con un buen liderazgo y Arús vuelve más flojo esta temporada

'En tierra lejana' volvió a demostrar su fortaleza y consiguió imponerse en la noche del lunes. La ficción turca de Antena 3 lideró con un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 825.000 espectadores.

Por detrás quedó 'El Grand Prix', que encara ya la recta final de su temporada. El concurso presentado por Ramón García registró un 10,7% de share y congregó a 837.000 espectadores en La 1.

Telecinco encontró un buen rendimiento con 'First Dates'. El programa de citas volvió a ocupar el prime time y alcanzó un 9,1% de cuota de pantalla y una media de 778.000 espectadores.

La jornada estuvo marcada también por las novedades de la mañana. Jesús Cintora debutó como copresentador de 'Mañaneros 360' junto a Adela González y lo hizo liderando su franja en La 1 con un 15,5% de share y 496.000 espectadores.

También regresó de vacaciones 'Aruser@s'. El programa de Alfonso Arús estrenó nueva temporada en laSexta con un 11,4% de cuota de pantalla y una media de 227.000 espectadores, algo por debajo de los datos habituales del canal.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: Presenta: 927.000 (9,1%)

Grand Prix: 837.000 (10,7%)

Antena 3

El Hormiguero: 858.000 (8,6%)

En tierra lejana: 825.000 (12,1%)

Telecinco

First Dates: 778.000 (9,1%)

laSexta

El Intermedio: 409.000 (4,1%)

El Taquillazo “Perdiendo el este”: 338.000 (5,2%)

Cuatro

First Dates: 417.000 (4,4%)

Viajeros Cuatro: 659.000 (6,5%)

Punto Nemo: 219.000 (3,3%)

La 2

Cifras y letras: 695.000 (6,9%)

Cine clásico “Lo que el viento se llevó”: 304.000 (5,4%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 143.000 (5,2%)

Antena 3

En tierra lejana: 240.000 (8%)

Telecinco

Romi: 140.000 (3,8%)

laSexta

Cine “No controles”: 161.000 (6,3%)

Cuatro

Punto Nemo: 148.000 (3,7%)

Punto Nemo: 111.000 (4,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 923.000 (11%)

Valle Salvaje: 755.000 (10,2%)

La Promesa: 875.000 (12,1%)

Malas lenguas: 758.000 (10,3%)

Aquí la Tierra: 947.000 (11,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.096.000 (12,7%)

YAS Verano: 695.000 (9,2%)

Pasapalabra: 1.370.000 (17,2%)

Telecinco

El verano se mueve: 602.000 (7,2%)

¡De lunes a viernes!: 572.000 (7,8%)

Allá tú: 686.000 (8,8%)

laSexta

Zapeando: 427.000 (4,9%)

Más Vale Tarde: 373.000 (4,9%)

laSexta Noticias: Especial: 452.000 (5,1%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 489.000 (5,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 388.000 (5,4%)

La 2

Saber y ganar: 389.000 (4,4%)

La Vuelta: 635.000 (7,5%)

Malas lenguas: 571.000 (7,7%)

El Cazador: 167.000 (2,2%)

Trivial pursuit: 354.000 (3,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 306.000 (20,1%)

Mañaneros 360: 496.000 (15,5%)

Mañaneros 360: 982.000 (12,7%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 275.000 (10,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 728.000 (14,4%)

La ruleta de la suerte: 1.435.000 (19,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 223.000 (11,9%)

Vamos a ver verano: 285.000 (9,7%)

El precio justo: 525.000 (8%)

laSexta

Aruser@s: 227.000 (11,4%)

Al rojo vivo: 207.000 (5,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,6%)

El Chiringuito: 36.000 (2,2%)

En boca de todos: 241.000 (7,5%)

La 2

El juego de tronos de los leopardos: 13.000 (1,5%)

Pueblo de Dios: 9.000 (0,7%)

Seguridad vital 5.0: 12.000 (0,7%)

Senderos del mundo: 16.000 (0,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 103.000 (3,9%)

Verano azul: 157.000 (4,6%)

El Cazador: 117.000 (2,1%)

El Cazador: 187.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.917.000 (21,4%)

Telediario 1: 1.317.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 787.000 (8,8%)

Noticias Cuatro 1: 572.000 (8,3%)

laSexta Noticias 14h: 521.000 (6,7%)

El Desmarque Cuatro 1: 389.000 (4,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.517.000 (16,3%)

Telediario 2: 1.228.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 691.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 509.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 403.000 (5,3%)

Mañana

Telediario matinal: 99.000 (18,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 158.000 (15,6%)

El Matinal: 106.000 (9,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,1%), La 1 (12%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,2%), La 2 (5%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).