Capítulo 470
'Valle Salvaje', avance del capítulo del 21 de agosto: El secreto de la paternidad del duque a punto de ser revelado por Rosalía
En un clima de absoluta tensión, Rosalía se derrumba en el palacio dispuesta a confesar que María es su hija
El desenlace semanal en 'Valle Salvaje' promete marcar un antes y un después en la historia del Valle. La presión acumulada por las constantes manipulaciones llega a su punto de quiebre, y los secretos de antaño ya no pueden sostenerse más. Ante el inminente colapso, Pura y Petra se ven forzadas a asumir que las consecuencias de sus actos se han vuelto inevitables y que su destino está definitivamente sellado.
En medio de este clima de máxima tensión, Rosalía llega a su límite emocional. Deshecha en lágrimas y sumida en un profundo dolor, la mujer se rompe por completo frente al duque, incapaz de seguir ocultando la pesada carga que ha llevado en silencio durante años.
Su desgarradora confesión amenaza con cambiar la estructura del palacio para siempre. Todas las miradas están puestas en el cara a cara entre Rosalía y el duque, donde la gran incógnita es si finalmente reunirá el valor suficiente para confesarle la verdad más devastadora de todas: que María es, en realidad, su propia hija.
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