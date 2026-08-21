'Valle Salvaje', avance del capítulo del 21 de agosto: El secreto de la paternidad del duque a punto de ser revelado por Rosalía

El desenlace semanal en 'Valle Salvaje' promete marcar un antes y un después en la historia del Valle. La presión acumulada por las constantes manipulaciones llega a su punto de quiebre, y los secretos de antaño ya no pueden sostenerse más. Ante el inminente colapso, Pura y Petra se ven forzadas a asumir que las consecuencias de sus actos se han vuelto inevitables y que su destino está definitivamente sellado.

En medio de este clima de máxima tensión, Rosalía llega a su límite emocional. Deshecha en lágrimas y sumida en un profundo dolor, la mujer se rompe por completo frente al duque, incapaz de seguir ocultando la pesada carga que ha llevado en silencio durante años.

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Su desgarradora confesión amenaza con cambiar la estructura del palacio para siempre. Todas las miradas están puestas en el cara a cara entre Rosalía y el duque, donde la gran incógnita es si finalmente reunirá el valor suficiente para confesarle la verdad más devastadora de todas: que María es, en realidad, su propia hija.