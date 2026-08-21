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Jueves 20 de agosto de 2026

Audiencias TV ayer: 'Ordena tu vida' se despide líder con su peor dato, 'El Chiringuito' iguala su récord y Telecinco logra su mejor tarde del verano

'First Dates' lidera el access, 'Super Gómez' se despide por debajo del 3% y 'Al Rojo vivo' marca nuevo suelo al bajar del 6%

'El verano se mueve' / 'El Chiringuito' / 'Ordena tu vida' / 'De lunes a viernes'

'El verano se mueve' / 'El Chiringuito' / 'Ordena tu vida' / 'De lunes a viernes' / TELECINCO / ENERGY / LA 1

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Redacción Yotele

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Madrid
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Noche de mínimos en la televisión la de ayer jueves. El programa de Inés Hernand, 'Ordena tu vida', se despide líder, pero con su peor dato hasta la fecha al anotar un 8,9% y 519.000 espectadores en su última entrega.

Por su parte, Santiago Segura no vive su mejor verano y el interés por su saga 'Padre no hay más que uno' se diluye en Antena 3. La tercera película de la comedia familiar se conforma con un 8,7% y 506.000 seguidores.

En tercer lugar, encontramos al cine de Telecinco, que con la película 'Up in the air' se hace con el 6,5% y 361.000 televidentes. Al menos, antes 'First Dates' consigue liderar el access con un buen 10,4% y 955.000 fieles.

'Super Gómez', el otro formato que se despedía anoche, también lo hace por la puerta de atrás con sus dos últimas entregas. La primera se hizo con un probre 3,5% y 213.000 apoyos, mientras que la segunda bajó hasta el ínfimo 2,3% y 74.000 espectadores.

Más tarde, 'El Chiringuito' sigue disfrutando de su dulce comienzo en Mediaset. Pedrerol y compañía han caído de pie en su nueva casa y anoche igualan su mejor dato hasta la fecha: un 5,4% de share.

Por último, Telecinco se lleva una alegría al vivir su mejor tarde del verano, al menos entre semana al conseguir máximo histórico sus dos magacines: 'El verano se mueve' con un 8% y 621.000 televidentes y 'De lunes a viernes' con un 9,5% y 656.000 fieles.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,7% y 822.000 / 9,1% y 839.000

Ordena tu vida: 8,9% y 519.000

Telecinco

First Dates: 10,4% y 955.000

Cine 5 estrellas: Up in the air: 6,5% y 361.000

Antena 3

El Hormiguero: 7,5% y 699.000

El Peliculón: Padre no hay más que uno 3: 8,7% y 506.000

La 2

Cifras y letras: 6% y 549.000 / 6,3% y 594.000

El Cine de La 2: Sexy a los sesenta: 3,3% y 270.000

Cuatro

First Dates: 4,1% y 353.000

Viajeros Cuatro: 5,4% y 500.000 / 6,2% y 567.000

Super Gómez: 3,5% y 213.000

laSexta

El Intermedio: 3,2% y 297.000

El Taquillazo: El río de la ira: 3,9% y 245.000

LATE NIGHT

La 1

Ordena tu vida: 6,3% y 127.000

Antena 3

Padre no hay más que uno: la serie: 6,8% y 194.000 / 5,6% y 124.000

Energy

El Chiringuito: 5,4% y 179

laSexta

Cine: Paris: Infierno helado: 4% y 94.000

Telecinco

Planeta Calleja: 2,7% y 64.000

Cuatro

Super Gómez: 2,3% y 74.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,5% y 1.179.000

Yas verano: 9,8% y 690.000

Pasapalabra: 16,6% y 1.247.000

La 1

Directo al grano: 11% y 864.000

Valle Salvaje: 10,1% y 714.000

La promesa: 11,4% y 778.000

Malas lenguas: 11,4% y 792.000

Aquí la tierra: 12,6% y 953.000

Telecinco

El verano se mueve: 8% y 621.000

De lunes a viernes: 9,5% y 656.000

Allá tú: 9,3% y 682.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 487.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 397.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 443.000

Más vale tarde: 4,9% y 339.000

La 2

El cazador: 2,7% y 220.000

Saber y ganar: 6,1% y 507.000

Grandes Documentales: 3,3% y 256.000

Malas lenguas: 7,5% y 523.000

El cazador: 2% y 140.000

Trivial Pursuit: 3,3% y 278.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,7%), La 2 (3,9%).

Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).

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*En elaboración.

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