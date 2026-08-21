Jueves 20 de agosto de 2026
Audiencias TV ayer: 'Ordena tu vida' se despide líder con su peor dato, 'El Chiringuito' iguala su récord y Telecinco logra su mejor tarde del verano
'First Dates' lidera el access, 'Super Gómez' se despide por debajo del 3% y 'Al Rojo vivo' marca nuevo suelo al bajar del 6%
Noche de mínimos en la televisión la de ayer jueves. El programa de Inés Hernand, 'Ordena tu vida', se despide líder, pero con su peor dato hasta la fecha al anotar un 8,9% y 519.000 espectadores en su última entrega.
Por su parte, Santiago Segura no vive su mejor verano y el interés por su saga 'Padre no hay más que uno' se diluye en Antena 3. La tercera película de la comedia familiar se conforma con un 8,7% y 506.000 seguidores.
En tercer lugar, encontramos al cine de Telecinco, que con la película 'Up in the air' se hace con el 6,5% y 361.000 televidentes. Al menos, antes 'First Dates' consigue liderar el access con un buen 10,4% y 955.000 fieles.
'Super Gómez', el otro formato que se despedía anoche, también lo hace por la puerta de atrás con sus dos últimas entregas. La primera se hizo con un probre 3,5% y 213.000 apoyos, mientras que la segunda bajó hasta el ínfimo 2,3% y 74.000 espectadores.
Más tarde, 'El Chiringuito' sigue disfrutando de su dulce comienzo en Mediaset. Pedrerol y compañía han caído de pie en su nueva casa y anoche igualan su mejor dato hasta la fecha: un 5,4% de share.
Por último, Telecinco se lleva una alegría al vivir su mejor tarde del verano, al menos entre semana al conseguir máximo histórico sus dos magacines: 'El verano se mueve' con un 8% y 621.000 televidentes y 'De lunes a viernes' con un 9,5% y 656.000 fieles.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,7% y 822.000 / 9,1% y 839.000
Ordena tu vida: 8,9% y 519.000
Telecinco
First Dates: 10,4% y 955.000
Cine 5 estrellas: Up in the air: 6,5% y 361.000
Antena 3
El Hormiguero: 7,5% y 699.000
El Peliculón: Padre no hay más que uno 3: 8,7% y 506.000
La 2
Cifras y letras: 6% y 549.000 / 6,3% y 594.000
El Cine de La 2: Sexy a los sesenta: 3,3% y 270.000
Cuatro
First Dates: 4,1% y 353.000
Viajeros Cuatro: 5,4% y 500.000 / 6,2% y 567.000
Super Gómez: 3,5% y 213.000
laSexta
El Intermedio: 3,2% y 297.000
El Taquillazo: El río de la ira: 3,9% y 245.000
LATE NIGHT
La 1
Ordena tu vida: 6,3% y 127.000
Antena 3
Padre no hay más que uno: la serie: 6,8% y 194.000 / 5,6% y 124.000
Energy
El Chiringuito: 5,4% y 179
laSexta
Cine: Paris: Infierno helado: 4% y 94.000
Telecinco
Planeta Calleja: 2,7% y 64.000
Cuatro
Super Gómez: 2,3% y 74.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,5% y 1.179.000
Yas verano: 9,8% y 690.000
Pasapalabra: 16,6% y 1.247.000
La 1
Directo al grano: 11% y 864.000
Valle Salvaje: 10,1% y 714.000
La promesa: 11,4% y 778.000
Malas lenguas: 11,4% y 792.000
Aquí la tierra: 12,6% y 953.000
Telecinco
El verano se mueve: 8% y 621.000
De lunes a viernes: 9,5% y 656.000
Allá tú: 9,3% y 682.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 487.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 397.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 443.000
Más vale tarde: 4,9% y 339.000
La 2
El cazador: 2,7% y 220.000
Saber y ganar: 6,1% y 507.000
Grandes Documentales: 3,3% y 256.000
Malas lenguas: 7,5% y 523.000
El cazador: 2% y 140.000
Trivial Pursuit: 3,3% y 278.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,4%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,7%), La 2 (3,9%).
Mes: Antena 3 (12%), La 1 (11,6%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,3%), La 2 (3,8%).
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