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Capítulo 469

'Valle Salvaje', avance del capítulo del 20 de agosto: Bárbara y Luisa inician la caza contra Dámaso

Acorraladas por la amenaza, deciden recurrir a las dos únicas personas capaces de frenar al villano

'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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Las finanzas de la casa señorial atraviesan su momento más crítico y las ilusiones del duque se desmoronan por momentos. Enriqueta se encarga de darle un severo golpe de realidad a José Luis al advertirle tajantemente que la recuperación del título nobiliario no lo eximirá de las astronómicas deudas que pesan sobre sus hombros y que amenazan su patrimonio.

En paralelo, la amenaza que representa Dámaso se ha vuelto demasiado grande para seguir ignorándola. Tras comprender que sus vidas y la estabilidad del Valle corren un peligro de muerte inminente, Bárbara y Luisa deciden abandonar la posición defensiva y pasar directamente a la acción para detener al villano.

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Conscientes de que no pueden librar esta batalla solas, trazan un arriesgado plan para desenmascararlo. Para ello, deciden recurrir a las únicas dos personas que poseen el poder y la influencia necesarios para neutralizar a Dámaso, abriendo un tenso período de incertidumbre sobre si estas figuras clave aceptarán involucrarse en la peligrosa estrategia.

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