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En Tailandia

Hallan muerto en el sofá de su casa al presentador y actor Ray MacDonald a los 49 años

Conmoción tras el repentino fallecimiento del conocido 'youtuber' y exfutbolista en Bangkok; la policía descarta pruebas de violencia en la escena.

Ray macdonald

Ray macdonald / Redes sociales

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Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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Conmoción en la industria del entretenimiento tras confirmarse la trágica muerte de Ray MacDonald a los 49 años. Las autoridades de Tailandia han informado del hallazgo del cuerpo sin vida del popular presentador, modelo y actor escocés —afincado desde hace años en el país asiático— en el interior de su domicilio familiar en Bangkok.

El trágico suceso tuvo lugar este mismo jueves, cuando su esposa acudió a despertarle para llevar juntos a su hijo a su primer día de colegio. Tras percatarse de que el comunicador no reaccionaba y se encontraba completamente inconsciente en el sofá frente al televisor, dio la voz de alarma de inmediato a los servicios de emergencia, que solo pudieron certificar su fallecimiento a su llegada.

Según recoge el informe policial preliminar publicado por The Examiner, no se han detectado signos de violencia ni en el cuerpo de MacDonald ni en la escena del suceso.

Aunque las causas exactas del deceso quedan a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, fuentes cercanas señalan que el presentador atravesaba una etapa de alta exigencia laboral. MacDonald acumulaba meses de intensas jornadas de trabajo y acusaba un cuadro de fatiga extrema.

La noticia ha pillado por sorpresa a su entorno y a sus miles de seguidores, con quienes iba a compartir una jornada muy especial acompañando a su hijo en el inicio del curso escolar. Tras un breve paso por el fútbol en su juventud, MacDonald dio el salto al modelaje, la interpretación y la televisión, participando en numerosas series y películas.

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En los últimos años se mantuvo alejado de la actuación para volcarse por completo en su faceta de presentador y creador de contenido a través de su canal de YouTube, Rayron, especializado en viajes y rutas internacionales.

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