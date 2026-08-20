Pepa Romero, a un reportero de 'YAS Verano' obligado a evacuar por un incendio a 300 metros: "¡Haz caso a la Guardia Civil y vete!"

Momento de máxima tensión el vivido este miércoles en el plató de 'YAS Verano'. La presentadora Pepa Romero tuvo que intervenir en pleno directo para exigir a uno de sus reporteros que abandonase inmediatamente su posición en Las Hurdes (Cáceres), donde el fuego amenazaba con devorar la localidad de El Cerezal.

El periodista se encontraba informando sobre la gravedad de un incendio que se aproximaba peligrosamente a las viviendas cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la emisión para ordenar la evacuación total del lugar.

"Miguel, estás con la Guardia Civil, que te está diciendo que te vayas. ¡Hazle caso! Vete de ahí", le imploró Pepa Romero desde la mesa del programa, visiblemente preocupada por la integridad de sus compañeros.

El reportero de Antena 3, ubicado junto a su operador de cámara en un mirador cercano al foco del fuego, relató en directo cómo la zona quedaba completamente desierta en cuestión de segundos por la rapidez con la que avanzaba la masa forestal ardiendo: "Tengo a un agente de la Guardia Civil que me pide por favor que desalojemos la zona, porque las llamas las tenemos a 300 metros", informó el periodista con el humo de fondo.

"No queda nadie, solo el cámara y yo. La Guardia Civil está desalojando la carretera en estos momentos", explicó justo antes de que la presentadora cortase la señal para priorizar su puesta a salvo.

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Tras el tenso intercambio y la tajante petición de la periodista para que acatase las instrucciones de las autoridades, el programa interrumpió la conexión sobre el terreno para continuar el seguimiento de la emergencia desde plató, con los compañeros desplazados hasta la localidad siendo evacuados.